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УАФ анонсировала встречу болельщиков с игроками национальной сборной Украины
Встреча пройдет 20 мая в Киеве
Getty Images/Global Images Ukraine
20 мая в Киеве состоится встреча болельщиков с игроками
Мероприятие, на которое футболисты команды Сергея Реброва приглашают всех желающих, пройдет в ТРЦ GULLIVER (пл. Спортивная, 1-А). Начало – в 18:00.
В рамках встречи болельщики смогут пообщаться с любимыми игроками, выиграть ценные призы и сфотографироваться со своими кумирами.
Какие именно игроки будут присутствовать на встрече, УАФ не уточняет.
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