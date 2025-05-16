УАФ анонсировала встречу болельщиков с игроками национальной сборной Украины

20 мая в Киеве состоится встреча болельщиков с игроками национальной сборной Украины .Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Мероприятие, на которое футболисты команды Сергея Реброва приглашают всех желающих, пройдет в ТРЦ GULLIVER (пл. Спортивная, 1-А). Начало – в 18:00.

В рамках встречи болельщики смогут пообщаться с любимыми игроками, выиграть ценные призы и сфотографироваться со своими кумирами.

Какие именно игроки будут присутствовать на встрече, УАФ не уточняет.