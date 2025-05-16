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Лужный: Казалось, что в первом матче сборной Украины половина ужгородского стадиона болела за венгров
Воспоминания Олега Лужного
фото из свободных источников
Известный в прошлом защитник и капитан "Динамо" Олег Лужный в своей книге "Без компромиссов. Честная история нашего футбола" поделился воспоминаниями о первом в истории матче сборной Украины, который состоялся 29 апреля 1992 года в Ужгороде. Тогда наша команда проиграла сборной Венгрии 1:3.
"Первый исторический матч национальной сборной независимой Украины мы играли в Ужгороде против венгров в апреле 1992-го.
Мне тогда казалось, что половина ужгородского стадиона "Авангард“ болела против нас, то есть за венгров. Там была специфическая публика.
В плане организации мы не были готовы. Президент Федерации Виктор Банников не мог определить главного тренера, поэтому поставил сразу трех — Виктора Прокопенко, Валерия Яремченко и Анатолия Пузача.
В истории мирового футбола еще не было таких прецедентов. Тяжело было рассчитывать на результат, когда впервые команда собралась за два дня до матча. У игроков даже не было полной тренировочной экипировки", — сказал Лужный.
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