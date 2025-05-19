Без Довбика, Ярмоленко и Ваната. Ребров назвал состав сборной Украины на турнир в Канаде

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал список футболистов, которых он вызвал для подготовки к матчам июньского турнира Canadian Shield , который состоится в Торонто.

В основной список вошли 26 исполнителей, еще четыре игрока попали в резервный.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба - "Шахтер" Донецк), Владислав Дубинчак, Александр Тымчик (оба - "Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Мартынюк ("Александрия"), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ("Плимут", Англия), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю" Колумбус, США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Николай Михайленко, Александр Пихаленок, Владислав Кабаев (все — "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина, Артем Бондаренко (все — "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — "Полесье" Житомир), Виктор Цыганков, ("Жирона", Испания), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающий: Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция).

Резервный список: Георгий Бущан (Аль-Шабаб Эр-Рияд, Саудовская Аравия), Александр Сваток (Остин, США), Ефим Конопля, Дмитрий Крыськив (оба - Шахтер Донецк).

Отметим, что в рамках этого турнира сборная Украины проведет два матча: 7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяином, Канадой, а 10 числа с Новой Зеландией.