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Без Довбика, Ярмоленко и Ваната. Ребров назвал состав сборной Украины на турнир в Канаде
Но с Чеберко, Таловеровым, Мартынюком и Зубковым
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал список футболистов, которых он вызвал для подготовки к матчам июньского турнира Canadian Shield , который состоится в Торонто.
В основной список вошли 26 исполнителей, еще четыре игрока попали в резервный.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).
Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба - "Шахтер" Донецк), Владислав Дубинчак, Александр Тымчик (оба - "Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Мартынюк ("Александрия"), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров ("Плимут", Англия), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю" Колумбус, США).
Полузащитники: Николай Шапаренко, Николай Михайленко, Александр Пихаленок, Владислав Кабаев (все — "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина, Артем Бондаренко (все — "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — "Полесье" Житомир), Виктор Цыганков, ("Жирона", Испания), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).
Нападающий: Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция).
Резервный список: Георгий Бущан (Аль-Шабаб Эр-Рияд, Саудовская Аравия), Александр Сваток (Остин, США), Ефим Конопля, Дмитрий Крыськив (оба - Шахтер Донецк).
Отметим, что в рамках этого турнира сборная Украины проведет два матча: 7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяином, Канадой, а 10 числа с Новой Зеландией.
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