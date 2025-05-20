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"Он Реброву только нужен". Леоненко сказал все, что думает про турнир в Канаде

Национальная сборная Украины

Он считает, что лучше было бы сыграть в Украине

"Он Реброву только нужен". Леоненко сказал все, что думает про турнир в Канаде

Фото: dynamo.kiev

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о турнире Canadian Shield, на котором сыграет наша национальная команда.

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"Этот турнир нахрен никому не нужен, даже футболистам, которые в отпуске будут. Он Реброву только нужен, чтобы на игроков посмотреть. Что это вообще за турнир такой в Канаде? Почему вы его рядом с Марсом не организовали или в Австралии?

Лучше бы Ребров в Украине сыграл, вызвав игроков из УПЛ, иностранцев он и так знает. В соперники можно смело брать U-19, молодежку, клубы из Первой и Премьер-лиги. Можно два состава брать и смотреть. Так нет - надо выбросить кучу денег и в Канаду перться! Я бы туда поехал только из-за НХЛ, Кросби, Грецки и Макдэвида.

Что я скажу о соперниках - Канаде и Новой Зеландии? Для нас нет слабых соперников. Только Сан-Марино было, а с остальными мы рыгали на поле, иногда только один тайм хорошо играли", - сказал Леоненко для Sport-express.ua.

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Напомним, в рамках этого турнира сборная Украины проведет два матча: 7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяином, Канадой, а 10 числа с Новой Зеландией.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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