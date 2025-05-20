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"Ну, должна же быть какая-то логика в действиях". Федорчук беспощадно раскритиковал Реброва

Национальная сборная Украины

Возник ряд вопросов

"Ну, должна же быть какая-то логика в действиях". Федорчук беспощадно раскритиковал Реброва

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказал претензии относительно выбора состава на товарищеский турнир в Канаде со стороны рулевого сборной Украины Сергея Реброва.

- То есть, мы имеем непонятную заявку на непонятный турнир против не очень понятных сборных?

- Получается, что да. Ну, должна же быть какая-то логика в действиях! Но я ее здесь не вижу - пусть объяснят. Возможно, это мы не очень умные.

- Если говорить об опытных исполнителях, то ветеран "Динамо" Андрей Ярмоленко и капитан "бело-синих" Виталия Буяльский вызова в сборную снова не получили.

- Зато игрок, который постоянно выходит на 15 минут, получил этот вызов. Имею в виду Пихаленка, который проигрывает конкуренцию в клубе и постоянно на травмах. Ну это как? Еще в списке Назарина, который играет по 10-15 минут. Это как?

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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