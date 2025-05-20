Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ну, должна же быть какая-то логика в действиях". Федорчук беспощадно раскритиковал Реброва
Возник ряд вопросов
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказал претензии относительно выбора
- То есть, мы имеем непонятную заявку на непонятный турнир против не очень понятных сборных?
- Получается, что да. Ну, должна же быть какая-то логика в действиях! Но я ее здесь не вижу - пусть объяснят. Возможно, это мы не очень умные.
- Если говорить об опытных исполнителях, то ветеран "Динамо" Андрей Ярмоленко и капитан "бело-синих" Виталия Буяльский вызова в сборную снова не получили.
- Зато игрок, который постоянно выходит на 15 минут, получил этот вызов. Имею в виду Пихаленка, который проигрывает конкуренцию в клубе и постоянно на травмах. Ну это как? Еще в списке Назарина, который играет по 10-15 минут. Это как?
Читайте также"Он Реброву только нужен". Леоненко сказал все, что думает про турнир в Канаде
Популярное сейчас
- Выигрывал чемпионат мира и Европы. Испанский голкипер завершил карьеру в 42 года
- Андриевский: Бурда после победы Колоса над Карпатами написал: "Чем еще можем помочь?"
- Шищенко – о последнем туре: Будем играть для того, чтобы остаться в УПЛ
- УАФ анонсировала встречу болельщиков с игроками национальной сборной Украины
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка