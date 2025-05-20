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Леоненко: Хочу, чтобы в сборной были новички. Потому что все эти Шапаренко, Судаковы...
Виктор Леоненко высказался о полузащите сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о линии полузащиты нашей национальной команды, которая поедет на товарищеский турнир Canadian Shield в Торонто.
"Хорошей полузащиты у нас я не вижу, о них только пишут, что классные. Мяч мы не контролируем, а если и контролируем, то в своей зоне и не атакуем. Наши хавчики опускаются в центральные защитники, получают мяч и оттуда пытаются начинать атаки. Вот и вся наша игра.
Наконец-то Бондаренко вызвали, того же Михайленко. Я хочу, чтобы были новички на этой позиции, потому что все эти Шапаренко, Судаковы... Посмотрите, сколько они забили, и это в нашем-то чемпионате!
Отсутствие Ярмоленко? Ребров хорошо знает Андрея. Так же, как и Миколенко. Здесь не нужно обижаться на невызов. Думаю, они и сами не хотели приезжать на турнир вместо отпуска.
Велетень из "Колоса"? Ну, забил он "Шахтеру", и что? Супряга когда-то тоже забил три гола за "Динамо", а мы его до сих пор ищем. Если судить по той игре, которую выдал "Колос" в концовке чемпионата, то там нужно полкоманды в сборную вызвать. Правда, смотришь потом, а команды не видно.
Полузащита – это самое слабое звено в нашей сборной, хотя должно быть самым сильным, ведь эта позиция предполагает помощь и защиты, и нападения, а наши форварды сами гол не в состоянии сделать", - сказал Леоненко.
Напомним, в рамках этого турнира сборная Украины проведет два матча: 7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяином, Канадой, а 10 числа с Новой Зеландией.
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