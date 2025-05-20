Леоненко: Хочу, чтобы в сборной были новички. Потому что все эти Шапаренко, Судаковы...

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о линии полузащиты нашей национальной команды, которая поедет на товарищеский турнир Canadian Shield в Торонто.

"Хорошей полузащиты у нас я не вижу, о них только пишут, что классные. Мяч мы не контролируем, а если и контролируем, то в своей зоне и не атакуем. Наши хавчики опускаются в центральные защитники, получают мяч и оттуда пытаются начинать атаки. Вот и вся наша игра.

Наконец-то Бондаренко вызвали, того же Михайленко. Я хочу, чтобы были новички на этой позиции, потому что все эти Шапаренко, Судаковы... Посмотрите, сколько они забили, и это в нашем-то чемпионате!

Отсутствие Ярмоленко? Ребров хорошо знает Андрея. Так же, как и Миколенко. Здесь не нужно обижаться на невызов. Думаю, они и сами не хотели приезжать на турнир вместо отпуска.

Велетень из "Колоса"? Ну, забил он "Шахтеру", и что? Супряга когда-то тоже забил три гола за "Динамо", а мы его до сих пор ищем. Если судить по той игре, которую выдал "Колос" в концовке чемпионата, то там нужно полкоманды в сборную вызвать. Правда, смотришь потом, а команды не видно.

Полузащита – это самое слабое звено в нашей сборной, хотя должно быть самым сильным, ведь эта позиция предполагает помощь и защиты, и нападения, а наши форварды сами гол не в состоянии сделать", - сказал Леоненко.