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Леоненко: Хочу, чтобы в сборной были новички. Потому что все эти Шапаренко, Судаковы...

Национальная сборная Украины
Обновлено

Виктор Леоненко высказался о полузащите сборной Украины

Леоненко: Хочу, чтобы в сборной были новички. Потому что все эти Шапаренко, Судаковы...

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о линии полузащиты нашей национальной команды, которая поедет на товарищеский турнир Canadian Shield в Торонто.

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"Хорошей полузащиты у нас я не вижу, о них только пишут, что классные. Мяч мы не контролируем, а если и контролируем, то в своей зоне и не атакуем. Наши хавчики опускаются в центральные защитники, получают мяч и оттуда пытаются начинать атаки. Вот и вся наша игра.

Наконец-то Бондаренко вызвали, того же Михайленко. Я хочу, чтобы были новички на этой позиции, потому что все эти Шапаренко, Судаковы... Посмотрите, сколько они забили, и это в нашем-то чемпионате!

Отсутствие Ярмоленко? Ребров хорошо знает Андрея. Так же, как и Миколенко. Здесь не нужно обижаться на невызов. Думаю, они и сами не хотели приезжать на турнир вместо отпуска.

Велетень из "Колоса"? Ну, забил он "Шахтеру", и что? Супряга когда-то тоже забил три гола за "Динамо", а мы его до сих пор ищем. Если судить по той игре, которую выдал "Колос" в концовке чемпионата, то там нужно полкоманды в сборную вызвать. Правда, смотришь потом, а команды не видно.

Полузащита – это самое слабое звено в нашей сборной, хотя должно быть самым сильным, ведь эта позиция предполагает помощь и защиты, и нападения, а наши форварды сами гол не в состоянии сделать", - сказал Леоненко.

Напомним, в рамках этого турнира сборная Украины проведет два матча: 7 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с хозяином, Канадой, а 10 числа с Новой Зеландией.

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Украина Виктор Леоненко Николай Шапаренко Георгий Судаков Владислав Велетень
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
20.05.2025 в 18:56
например....кто эти загадочные новички ?
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
20.05.2025 в 18:56
например....кто эти загадочные новички ?
Ответить
0
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