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Леоненко: Яремчук живет тем, чтобы доказать критикам, что футболист, а по факту – о нем никто даже не думает
Очередное мнение нашего главного эксперта по всем футбольным вопросам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о линии атаки нашей национальной команды, которая поедет на товарищеский турнир Canadian Shield в Торонто.
Отметим, что на этот турнир Сергей Ребров вызвал только одного форварда – Романа Яремчука из "Олимпиакоса".
"Вот здесь очень странно, когда один нападающий. Почему еще кого-нибудь не вызвать? Для меня тренеры – это странные люди. Три нападающих обязательно должны быть. Выходит, что кто-то из полузащиты будет играть в нападении или Яремчук без замен. Наверное, Ребров никого не вызывал, потому что в квалификации на ЧМ все равно будут играть Довбик, Яремчук и Ванат.
Кого бы я вызвал? Я никого называть не буду, потому что в этом случае футболисты сразу втрое дороже будут стоить.
Яремчук в основном составе "Олимпиакоса" появляется не так часто, больше на замены выходит. Забил несколько голов и уже расхорохорился! Но чемпионат Греции нахрен никому не нужен, и его никто не смотрит! Яремчук живет тем, чтобы доказать критикам, что футболист, а по факту – о нем никто даже не думает. Яремчука знают только потому, что у него известный однофамилец – Ваня ( Иван Яремчук – бывший полузащитник "Динамо" и сборной СССР, – прим.), - сказал Леоненко.
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