Леоненко: Яремчук живет тем, чтобы доказать критикам, что футболист, а по факту – о нем никто даже не думает

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о линии атаки нашей национальной команды, которая поедет на товарищеский турнир Canadian Shield в Торонто.

Отметим, что на этот турнир Сергей Ребров вызвал только одного форварда – Романа Яремчука из "Олимпиакоса".