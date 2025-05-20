  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Леоненко: Яремчук живет тем, чтобы доказать критикам, что футболист, а по факту – о нем никто даже не думает

В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко: Яремчук живет тем, чтобы доказать критикам, что футболист, а по факту – о нем никто даже не думает

Национальная сборная Украины
Обновлено

Очередное мнение нашего главного эксперта по всем футбольным вопросам

Леоненко: Яремчук живет тем, чтобы доказать критикам, что футболист, а по факту – о нем никто даже не думает

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о линии атаки нашей национальной команды, которая поедет на товарищеский турнир Canadian Shield в Торонто.

Читайте такжеЛеоненко: Хочу, чтобы в сборной были новички. Потому что все эти Шапаренко, Судаковы...

Отметим, что на этот турнир Сергей Ребров вызвал только одного форварда – Романа Яремчука из "Олимпиакоса".

"Вот здесь очень странно, когда один нападающий. Почему еще кого-нибудь не вызвать? Для меня тренеры – это странные люди. Три нападающих обязательно должны быть. Выходит, что кто-то из полузащиты будет играть в нападении или Яремчук без замен. Наверное, Ребров никого не вызывал, потому что в квалификации на ЧМ все равно будут играть Довбик, Яремчук и Ванат.

Кого бы я вызвал? Я никого называть не буду, потому что в этом случае футболисты сразу втрое дороже будут стоить.

Яремчук в основном составе "Олимпиакоса" появляется не так часто, больше на замены выходит. Забил несколько голов и уже расхорохорился! Но чемпионат Греции нахрен никому не нужен, и его никто не смотрит! Яремчук живет тем, чтобы доказать критикам, что футболист, а по факту – о нем никто даже не думает. Яремчука знают только потому, что у него известный однофамилец – Ваня ( Иван Яремчук – бывший полузащитник "Динамо" и сборной СССР, – прим.), - сказал Леоненко.

По теме
yellow-arrow
Эксперт: У меня плохие предчувствия. Это национальная сборная, а не сборная Реброва
yellow-arrow
Леоненко: Хочу, чтобы в сборной были новички. Потому что все эти Шапаренко, Судаковы...
yellow-arrow
"Ну, должна же быть какая-то логика в действиях". Федорчук беспощадно раскритиковал Реброва
Украина Виктор Леоненко Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
20.05.2025 в 20:13
Як жеж бідного есперда корежить! Леоненко ти - невдаха, лузер по життю. Все, що ти нажив - пивне брюхо.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 5
Лекарь (село Дарниця)
20.05.2025 в 20:13
Як жеж бідного есперда корежить! Леоненко ти - невдаха, лузер по життю. Все, що ти нажив - пивне брюхо.
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
20.05.2025 в 20:00
В чем то алкаш прав
Ответить
0
1
kernoooo (Perth)
20.05.2025 в 19:45
Король футбола
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
20.05.2025 в 20:09
Король пива
Ответить
0
0
lectmarqu (Пловдив)
20.05.2025 в 19:38
Вітя з роками не змінюється. Єдиний нападник якого він по справжньому цінує це він сам, найкращій та неповторний.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости