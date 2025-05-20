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Эксперт: У меня плохие предчувствия. Это национальная сборная, а не сборная Реброва

Национальная сборная Украины
Обновлено

Даже если кто-то из военных руководителей не справляется с управлением, его меняют (с)

Эксперт: У меня плохие предчувствия. Это национальная сборная, а не сборная Реброва

Фото: УАФ

Новина українською

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился ожиданиями от товарищеского турнира в Канаде, который состоится с 7 по 10 июня, и в котором примет участие сборная Украины.

– Какие ожидания у вас от матчей в Канаде и дальнейшей судьбы сборной Украины под руководством Реброва?

– Я чувствую только упрямство и беспомощность Реброва. Евро-2024 провален, анализ якобы сделан, но уже на первый сбор Лиги нации вызвали всех проваливших тот турнир. Все остались на своих местах. Даже сейчас, во время войны, мы видим, что если кто-то из военных руководителей не справляется с управлением, его меняют.

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Если говорить о других сборных, то они тоже не сидят, сложа руки, когда их национальная команда переживает спад в игре, ищут разные варианты. А у нас – Таловеров, Чеберко, Конопля… Их в Канаду повезут, чтобы перед Трампом засветить, что ли? Тогда еще и Кривцова можно позвать – и неважно, что он сейчас без клуба. С Месси же вместе играл, опыта набрался.

Дай Бог, чтобы я ошибался, но у меня плохие предчувствия будущего нашей сборной. Это национальная сборная Украины, а не сборная Реброва. Одно дело – клуб, другое – сборная. Ребята забывают.

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Сергей Ребров Украина Олег Федорчук
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Думитреску (Новомосковск)
20.05.2025 в 18:26
А хто такий фєдарчук, що про Реброва такі речі говорить? Може цей недоексперд чогось досяг у футболі?
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Комментарии 1
Думитреску (Новомосковск)
20.05.2025 в 18:26
А хто такий фєдарчук, що про Реброва такі речі говорить? Може цей недоексперд чогось досяг у футболі?
Ответить
1
0

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