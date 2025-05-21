"Это очень важно для меня". Украинец из МЛС прокомментировал вызов в национальную сборную

27-летний защитник "Коламбус Крю" Евгений Чеберко поделился своими впечатлениями после вызова в сборную Украины на товарищеский турнир в Канаде.

- Как вы узнали о вызове? Что почувствовали в этот момент?

- Узнал утром, когда увидел список тех, кто едет на товарищеский турнир. Но до этого у меня спрашивали за канадскую визу, так что знал, что есть вероятность. Почувствовал радость.

- Что для вас значит этот первый с 2020 года вызов в сборную?

- Это очень важно для меня. Потому что у меня была цель поехать снова в сборную.

- Чего ожидаете от возвращения в сборную? Общались ли уже с главным тренером?

- С тренером еще не общался. А ожидания положительные, есть шанс показать себя, - сказал Чеберко.