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"Это очень важно для меня". Украинец из МЛС прокомментировал вызов в национальную сборную

Национальная сборная Украины

Знаменательный момент для игрока

"Это очень важно для меня". Украинец из МЛС прокомментировал вызов в национальную сборную

Getty Images/Global Images Ukraine

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27-летний защитник "Коламбус Крю" Евгений Чеберко поделился своими впечатлениями после вызова в сборную Украины на товарищеский турнир в Канаде.

- Как вы узнали о вызове? Что почувствовали в этот момент?

- Узнал утром, когда увидел список тех, кто едет на товарищеский турнир. Но до этого у меня спрашивали за канадскую визу, так что знал, что есть вероятность. Почувствовал радость.

- Что для вас значит этот первый с 2020 года вызов в сборную?

- Это очень важно для меня. Потому что у меня была цель поехать снова в сборную.

- Чего ожидаете от возвращения в сборную? Общались ли уже с главным тренером?

- С тренером еще не общался. А ожидания положительные, есть шанс показать себя, - сказал Чеберко.

Свой единственный поединок в составе "сине-желтых" Чеберко провел еще в 2020 году.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
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