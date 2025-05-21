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Викторина, подарки и автографы. Игроки сборной Украины пообщались с болельщиками

Национальная сборная Украины

Встреча прошла в теплой атмосфере

Викторина, подарки и автографы. Игроки сборной Украины пообщались с болельщиками

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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20 мая в Киеве состоялась встреча болельщиков с игроками национальной сборной Украины, а именно с полузащитниками Владиславом Кабаевым, Владимиром Бражко и Иваном Калюжным, а также форвардом Владиславом Ванатом.

Как сообщает пресс-служба УАФ, мероприятие в ТРЦ GULLIVER посетило около 400 поклонников, которые имели возможность задать вопросы. Особенно порадовал игроков вопрос юной поклонницы, пробовали ли они хоть раз сварить борщ. Признался только Владимир Бражко: "Однажды пытался, но получилось, честно говоря, не очень..." - и сорвал аплодисменты.

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После этого каждый из четырех футболистов сборной определил автора лучшего вопроса по собственной версии, и четыре болельщика получили подарочные пакеты с фигурками своих кумиров и их автографами.

Далее встреча перешла в викторину для фанатов, во время которой они отвечали на вопросы из истории сборной Украины. Победители получили мячи с автографами футболистов. В дальнейшем четверка игроков определила символического "Льва матча", то есть самого яркого болельщика этой акции. Особый приз парню вручил маскот нашей национальной команды Леофан. Завершилось мероприятие фотосессией фанатов с игроками, которая длилась около 45 минут.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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