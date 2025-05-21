Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Викторина, подарки и автографы. Игроки сборной Украины пообщались с болельщиками
Встреча прошла в теплой атмосфере
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
20 мая в Киеве состоялась встреча болельщиков с игроками национальной сборной Украины, а именно с полузащитниками Владиславом Кабаевым, Владимиром Бражко и Иваном Калюжным, а также форвардом Владиславом Ванатом.
Как сообщает пресс-служба УАФ, мероприятие в ТРЦ GULLIVER посетило около 400 поклонников, которые имели возможность задать вопросы. Особенно порадовал игроков вопрос юной поклонницы, пробовали ли они хоть раз сварить борщ. Признался только Владимир Бражко: "Однажды пытался, но получилось, честно говоря, не очень..." - и сорвал аплодисменты.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
После этого каждый из четырех футболистов сборной определил автора лучшего вопроса по собственной версии, и четыре болельщика получили подарочные пакеты с фигурками своих кумиров и их автографами.
Далее встреча перешла в викторину для фанатов, во время которой они отвечали на вопросы из истории сборной Украины. Победители получили мячи с автографами футболистов. В дальнейшем четверка игроков определила символического "Льва матча", то есть самого яркого болельщика этой акции. Особый приз парню вручил маскот нашей национальной команды Леофан. Завершилось мероприятие фотосессией фанатов с игроками, которая длилась около 45 минут.
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Туран будет зарабаывать в Шахтере
- "Вероятно, это будет...". Ротань высказался относительно своего будущего
- Клаусула Ваната, долги Ворсклы, будущее Караваева, лучшие в 29 туре УПЛ. Главные новости за 20 мая
- Леоненко: Яремчук живет тем, чтобы доказать критикам, что футболист, а по факту – о нем никто даже не думает
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы