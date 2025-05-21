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Леоненко назвал защитника Динамо, который должен играть в ближайших матчах за сборную Украины

Национальная сборная Украины

Мнение главного эксперта

Леоненко назвал защитника Динамо, который должен играть в ближайших матчах за сборную Украины

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о вратарской позиции и линии защиты нашей национальной команды, которая поедет на товарищеский турнир Canadian Shield в Торонто.

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"Вратарская линия? Слава Богу, здесь без сюрпризов. Что-что, а с вратарями у нас проблем нет. Что касается номера 1, то играть должен тот, кто основной в клубе, а это Трубин или Ризнык. У Лунина игровой практики почти нет, он запасной в Реале.

Поломарчук? А для чего он в сборной? Там пенальти не бьют.

У нас вратари чаще всех были "Львами матча". На них приходится самая большая нагрузка.

В защите Дубинчак точно должен играть. Он в Динамо лучше концовку чемпионата провел, очень неплохо выглядит слева. Ребров, наверное, дал Миколенко отдохнуть – Виталий и так основной, еще травмы часто получает. Для меня вообще удивительно, что наши защитники очень часто травмируются. Просьба – не говорить это Бессонову, а то он будет материть этих защитников.

Тем не менее, по-моему, наши защитники выступают ниже среднего уровня", - сказал Леоненко.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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