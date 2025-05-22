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Экс-игрок Динамо: Кочергин с Ракувом борется за чемпионство. Почему бы не вызвать его в сборную?

Национальная сборная Украины
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Список Реброва на турнир в Канаде вызвал много обсуждений

Экс-игрок Динамо: Кочергин с Ракувом борется за чемпионство. Почему бы не вызвать его в сборную?

Ракув

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Бывший игрок "Динамо" Андрей Богданов оценил выбор главного тренера Сергея Реброва на товарищеский турнир в Канаде, а также назвал легионера, которого, по его мнению, стоило вызвать в национальную сборную.

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– Почему Ребров вызвал так мало новых лиц, хотя это товарищеский турнир?

– Вы правы. На товарищеском турнире хотелось бы посмотреть больше ребят из чемпионата Украины и из Экстраклясы. Вон Кочергин – основной игрок "Ракува", который борется за чемпионство в Польше. Почему бы не вызвать его? Но у нашей сборной есть главный тренер, который решает, кто лучший на данный момент. В любом случае будем болеть за Украину, – считает Богданов.

В текущем сезоне Кочергин провел 34 матча во всех турнирах, где забил пять голов и отдал пять результативных передач. "Ракув", в составе которого выступает украинский полузащитник, занимает второе место и лишь на один балл отстает от лидера чемпионата.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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