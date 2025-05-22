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Помощник Ротаня - о Реброве: В футболе всегда так - если нет игры или результата – есть критика

Национальная сборная Украины

Сборная Украины в отборе к ЧМ-2026 сыграет и с Азербайджаном

Помощник Ротаня - о Реброве: В футболе всегда так - если нет игры или результата – есть критика

Фото: Олександрія

Новина українською

Помощник главного тренера "Александрии" Сергей Кравченко в интервью азербайджанским СМИ высказался о сборной Украины и критике Сергея Реброва.

- В отборе на ЧМ-2026 Украина сыграет в одной группе с Исландией, Францией и Азербайджаном. Наверное, вам будет интересно посмотреть матчи Украины с Азербайджаном?

- Конечно, будет интересно. Я смотрю все матчи сборной Украины. Сборную Азербайджана тоже ближе узнаю. Эти два матча обязательно посмотрю внимательно. Буду болеть за Украину.

- Сейчас сборную Азербайджана тренирует Фернанду Сантуш. Но команда не в лучшей форме. Что думаете о "милли"?

- Не могу ничего сказать о сборной Азербайджана, потому что не видел ее игр.

- В Украине, похоже, недовольны работой Сергея Реброва. Его часто критикуют?

- В футболе всегда так. Если нет игры или результата – есть критика. Особенно если это сборная. Вся страна наблюдает под микроскопом, переживает, поддерживает. Критика – это нормальный процесс. Все покажут результаты и время. Сейчас Реброву доверяют, он работает. Надеемся, он выведет команду на чемпионат мира.

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Сергей Кравченко Сергей Ребров Украина Азербайджан
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Источник:
azerisport
Опубликовал: Михаил Черныш
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