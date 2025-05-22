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Довбик назвал единственного настоящего лидера в нынешней сборной Украины
И это - Андрей Николаевич Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Ромы" и
"Я считаю, что лидер на данный момент только один – Андрей Николаевич Ярмоленко. Он лидер и в раздевалке, и на поле.
Думаю, пока он есть в команде (дай Бог, чтобы он сыграл еще больше матчей за национальную сборную), такого лидера я пока не вижу. Такого, который мог бы взять команду так, как он", – рассказал Довбик.
Напомним, что и Ярмоленко и Довбик не были вызваны на июньский сбор национальной команды Украины.
Всего за "сине-желтых" 35-летний Ярмоленко провел 125 матчей, забив 46 голов и отдав 26 результативных передач.
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