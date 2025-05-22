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Довбик назвал единственного настоящего лидера в нынешней сборной Украины

Национальная сборная Украины

И это - Андрей Николаевич Ярмоленко

Довбик назвал единственного настоящего лидера в нынешней сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик ответил на вопрос о том, кто сегодня является настоящим лидером национальной команды.

"Я считаю, что лидер на данный момент только один – Андрей Николаевич Ярмоленко. Он лидер и в раздевалке, и на поле.

Думаю, пока он есть в команде (дай Бог, чтобы он сыграл еще больше матчей за национальную сборную), такого лидера я пока не вижу. Такого, который мог бы взять команду так, как он", – рассказал Довбик.

Напомним, что и Ярмоленко и Довбик не были вызваны на июньский сбор национальной команды Украины.

Всего за "сине-желтых" 35-летний Ярмоленко провел 125 матчей, забив 46 голов и отдав 26 результативных передач.

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Андрей Ярмоленко Украина Артем Довбик
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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