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Богданов – об отборе ЧМ: Наши ребята навяжут борьбу Франции за первое место

Национальная сборная Украины
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Оптимизм не помешает

Богданов – об отборе ЧМ: Наши ребята навяжут борьбу Франции за первое место

Новина українською

Полузащитник перволигового "Феникса-Мариуполя" Андрей Богданов верит в сборную Украины.

"Для футболистов всегда интересно поиграть на таком турнире (товарищеские соревнования в Канаде – прим.) Это новый опыт.

Я ожидаю, что наши ребята навяжут борьбу Франции за первое место (в квалификации ЧМ). Я всегда верю в сборную и нашу страну. Украина – непобедима”, – заявил Богданов.

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Андрей появился на поле в одном матче "желто-синих". В 2013 году он вышел на 86-й минуте спарринга против Норвегии.

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Андрей Богданов Национальная сборная Украины
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Источник:
BLIK
Опубликовал: Александр Симченко
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