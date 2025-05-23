Богданов – об отборе ЧМ: Наши ребята навяжут борьбу Франции за первое место

Полузащитник перволигового "Феникса-Мариуполя" Андрей Богданов верит в сборную Украины.

"Для футболистов всегда интересно поиграть на таком турнире (товарищеские соревнования в Канаде – прим.) Это новый опыт.

Я ожидаю, что наши ребята навяжут борьбу Франции за первое место (в квалификации ЧМ). Я всегда верю в сборную и нашу страну. Украина – непобедима”, – заявил Богданов.