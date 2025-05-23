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Второй соперник сборной Украины обнародовал заявку на турнир в Канаде

Национальная сборная Украины

В списке - 23 исполнителя

Второй соперник сборной Украины обнародовал заявку на турнир в Канаде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Новой Зеландии Даррен Бейзли назвал имена 23 игроков, вызванных для подготовки к матчам июньского турнира Canadian Shield, который состоится в Торонто.

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Состав сборной Новой Зеландии

Вратари: Ник Цанев ("Нортгемптон", Англия), Макс Крокомб ("Бертон", Англия), Алекс Полсен ("Окленд").

Защитники: Тайлер Биндон ("Рединг", Англия), Майкл Боксолл ("Миннесота", США), Либерато Какаче ("Эмполи", Италия), Финн Серман ("Портленд Тимберс", США), Билл Туилома ("Шарлотт", США), Каллан Эллиот, Томми Смит, Фрэнсис де Врис (все - "Окленд").

Полузащитники: Джо Белл ("Викинг", Норвегия), Мэттью Гарбетт ("Бреда", Нидерланды), Элайджа Джаст ("Санкт-Пельтен", Австрия), Каллум Макковатт ("Силькеборг", Дания), Сарприт Сингх ("Лейрия", Португалия), Марко Стаменич ("Олимпиакос", Греция), Нандо Пейнакер ("Окленд"), Алекс Руфер ("Веллингтон Феникс").

Нападающие: Бен Олд ("Сент-Этьен", Франция), Бен Уэйн ("Мэнсфилд", Англия), Крис Вуд ("Ноттингем Форест", Англия), Коста Барбарусес ("Веллингтон Феникс").

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Напомним, в рамках турнира Новая Зеландия встретится со сборными Кот-д'Ивуара (8 июня) и Украины (10 июня).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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