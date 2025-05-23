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Второй соперник сборной Украины обнародовал заявку на турнир в Канаде
В списке - 23 исполнителя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Новой Зеландии Даррен Бейзли назвал имена 23 игроков, вызванных для подготовки к матчам июньского турнира Canadian Shield, который состоится в Торонто.
Состав сборной Новой Зеландии
Вратари: Ник Цанев ("Нортгемптон", Англия), Макс Крокомб ("Бертон", Англия), Алекс Полсен ("Окленд").
Защитники: Тайлер Биндон ("Рединг", Англия), Майкл Боксолл ("Миннесота", США), Либерато Какаче ("Эмполи", Италия), Финн Серман ("Портленд Тимберс", США), Билл Туилома ("Шарлотт", США), Каллан Эллиот, Томми Смит, Фрэнсис де Врис (все - "Окленд").
Полузащитники: Джо Белл ("Викинг", Норвегия), Мэттью Гарбетт ("Бреда", Нидерланды), Элайджа Джаст ("Санкт-Пельтен", Австрия), Каллум Макковатт ("Силькеборг", Дания), Сарприт Сингх ("Лейрия", Португалия), Марко Стаменич ("Олимпиакос", Греция), Нандо Пейнакер ("Окленд"), Алекс Руфер ("Веллингтон Феникс").
Нападающие: Бен Олд ("Сент-Этьен", Франция), Бен Уэйн ("Мэнсфилд", Англия), Крис Вуд ("Ноттингем Форест", Англия), Коста Барбарусес ("Веллингтон Феникс").
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Напомним, в рамках турнира Новая Зеландия встретится со сборными Кот-д'Ивуара (8 июня) и Украины (10 июня).
SQUAD ANNOUNCEMENT ????????— New Zealand Football ???????? (@NZ_Football) May 21, 2025
The All Whites squad to take on Ukraine (FIFA Rank 25) and Côte d'Ivoire (FIFA Rank 41) in the June international window has been confirmed ???????????????? pic.twitter.com/sv4bSEWvGv
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