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Михалик назвал двух игроков, которых хотел бы видеть в сборной Украины
Представители топ-команд УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Тарас Михалик оценил
"Это выбор рулевого Сергея Реброва, который непосредственно отвечает за результат. Я в курсе, что некоторые эксперты выразили свое недовольство списком игроков, вызванных для выступления за океаном.
Кстати, если бы была моя воля, то я бы дал шанс дебютировать в главной команде страны Александру Филипову из "Александрии" и Амбросию Чачуа из "Карпат", которые проводят замечательный сезон, являются лидерами своих команд. Однако, видимо, то, что им уже за тридцать, повлияло на решение тренерского штаба. С другой стороны сложно дать оценку, не зная стратегических планов Сергея Реброва на соперничество в Канаде", - сказал Михалик.
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