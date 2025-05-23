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Михалик назвал двух игроков, которых хотел бы видеть в сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Михалик назвал двух игроков, которых хотел бы видеть в сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Тарас Михалик оценил выбор состава "сине-желтых" от Сергея Реброва на матчи для участия в товарищеском турнире в Канаде, а также предложил две свои кандидатуры.

"Это выбор рулевого Сергея Реброва, который непосредственно отвечает за результат. Я в курсе, что некоторые эксперты выразили свое недовольство списком игроков, вызванных для выступления за океаном.

Кстати, если бы была моя воля, то я бы дал шанс дебютировать в главной команде страны Александру Филипову из "Александрии" и Амбросию Чачуа из "Карпат", которые проводят замечательный сезон, являются лидерами своих команд. Однако, видимо, то, что им уже за тридцать, повлияло на решение тренерского штаба. С другой стороны сложно дать оценку, не зная стратегических планов Сергея Реброва на соперничество в Канаде", - сказал Михалик.

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Сергей Ребров Тарас Михалик Национальная сборная Украины Амбросий Чачуа Александр Филиппов
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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