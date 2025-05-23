"Почему нет? Не могу сказать, что я гораздо слабее", - лидер Кривбасса хочет в сборную Украины

Лидер и лучший бомбардир "Кривбасса" Егор Твердохлеб высказался о желании попасть в сборную Украины , оценив свои перспективы в расположении национальной команды.

"Я мечтаю однажды попасть в сборную и закрепиться там. Но не могу сказать, что я готов сегодня прийти и показывать суперкачественный результат. Я для этого работаю, надеюсь, что тренеры это видят и в будущем надеюсь на вызов в сборную.

Я понимаю, что конкуренция на моей позиции очень сильна: есть игроки по АПЛ, из самых высоких лиг мира. Это топ-клубы, топ-чемпионаты – это мои конкуренты. Но почему нет? Не могу сказать, что я гораздо слабее или еще что-то", – заявил Твердохлеб.