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"Почему нет? Не могу сказать, что я гораздо слабее", - лидер Кривбасса хочет в сборную Украины
Егор Твердохлеб выдал отличный сезон
Фото: ФК Кривбас
Лидер и лучший бомбардир "Кривбасса" Егор Твердохлеб высказался о желании попасть в
"Я мечтаю однажды попасть в сборную и закрепиться там. Но не могу сказать, что я готов сегодня прийти и показывать суперкачественный результат. Я для этого работаю, надеюсь, что тренеры это видят и в будущем надеюсь на вызов в сборную.
Я понимаю, что конкуренция на моей позиции очень сильна: есть игроки по АПЛ, из самых высоких лиг мира. Это топ-клубы, топ-чемпионаты – это мои конкуренты. Но почему нет? Не могу сказать, что я гораздо слабее или еще что-то", – заявил Твердохлеб.
Напомним, что в текущем сезоне хавбек является лучшим бомбардиром своей команды – он забил 13 голов в 23 матчах УПЛ.
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