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"Почему нет? Не могу сказать, что я гораздо слабее", - лидер Кривбасса хочет в сборную Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Егор Твердохлеб выдал отличный сезон

"Почему нет? Не могу сказать, что я гораздо слабее", - лидер Кривбасса хочет в сборную Украины

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Лидер и лучший бомбардир "Кривбасса" Егор Твердохлеб высказался о желании попасть в сборную Украины, оценив свои перспективы в расположении национальной команды.

"Я мечтаю однажды попасть в сборную и закрепиться там. Но не могу сказать, что я готов сегодня прийти и показывать суперкачественный результат. Я для этого работаю, надеюсь, что тренеры это видят и в будущем надеюсь на вызов в сборную.

Я понимаю, что конкуренция на моей позиции очень сильна: есть игроки по АПЛ, из самых высоких лиг мира. Это топ-клубы, топ-чемпионаты – это мои конкуренты. Но почему нет? Не могу сказать, что я гораздо слабее или еще что-то", – заявил Твердохлеб.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек является лучшим бомбардиром своей команды – он забил 13 голов в 23 матчах УПЛ.

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Украина Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
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Источник:
SportarenaTV
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
23.05.2025 в 19:28
Тільки під лежачий камінь вода не тече
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
23.05.2025 в 19:28
Тільки під лежачий камінь вода не тече
Ответить
0
0

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