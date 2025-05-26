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Бондаренко: Когда забиваешь, у нас говорят: "Да он только здесь может забивать". Но это не так просто
Хавбек горняков провел результативный сезон в УПЛ
Фото: Шахтар
24-летний хавбек "
– Хотелось не так, но такой сезон. Сложно что-либо сказать по поводу сезона. Такой он получился – мега-меганеудачный, но это жизнь. Думаю, в следующем сезоне будут перемены. Команда строится, надеюсь, будет лучше.
– Ты индивидуально провел хороший сезон – 12 голов и 7 ассистов. Как эти статистические данные влияют на тебя?
– Честно говоря, очень влияют. Это самый лучший мой сезон за все время, что я играю в УПЛ. Очень важно, чтобы о тебе говорили. Надо делать результативные действия, забивать, отдавать – и я думаю, что…
Знаете, когда забиваешь гол, у нас говорят: "Да он только здесь может забивать", еще что-то говорят. Но на самом деле это не так просто. Я очень счастлив.
– Думаю, ты обрадовался, когда увидел себя в списке игроков, вызванных в сборную Украины. Что ощутил в тот момент?
– Радость, гордость, что моя работа в этом сезоне и моя статистика не прошли даром.
– Насколько для тебя важно сыграть на турнире в Канаде, дебютировать за национальную сборную?
– Конечно, хотелось бы. Каждый ребенок в детстве мечтает играть за сборную. Я не исключение, поэтому хотелось бы, конечно.
– Сейчас у вас не будет длительной паузы, потому что будет подготовка к этому турниру. Для тебя это приятные эмоции?
– Приятные.
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