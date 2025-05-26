Бондаренко: Когда забиваешь, у нас говорят: "Да он только здесь может забивать". Но это не так просто

24-летний хавбек " Шахтера " Артем Бондаренко подвел итоги сезона и высказался о своем вызове в сборную Украины.

– Хотелось не так, но такой сезон. Сложно что-либо сказать по поводу сезона. Такой он получился – мега-меганеудачный, но это жизнь. Думаю, в следующем сезоне будут перемены. Команда строится, надеюсь, будет лучше.

– Ты индивидуально провел хороший сезон – 12 голов и 7 ассистов. Как эти статистические данные влияют на тебя?

– Честно говоря, очень влияют. Это самый лучший мой сезон за все время, что я играю в УПЛ. Очень важно, чтобы о тебе говорили. Надо делать результативные действия, забивать, отдавать – и я думаю, что…

Знаете, когда забиваешь гол, у нас говорят: "Да он только здесь может забивать", еще что-то говорят. Но на самом деле это не так просто. Я очень счастлив.

– Думаю, ты обрадовался, когда увидел себя в списке игроков, вызванных в сборную Украины. Что ощутил в тот момент?

– Радость, гордость, что моя работа в этом сезоне и моя статистика не прошли даром.

– Насколько для тебя важно сыграть на турнире в Канаде, дебютировать за национальную сборную?

– Конечно, хотелось бы. Каждый ребенок в детстве мечтает играть за сборную. Я не исключение, поэтому хотелось бы, конечно.

– Сейчас у вас не будет длительной паузы, потому что будет подготовка к этому турниру. Для тебя это приятные эмоции?

– Приятные.