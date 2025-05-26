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Макаренко: Сборная? Позвоню Реброву - у меня есть канадская виза
Как вариант
Фото Павла Кубанова - УАФ
Экс-полузащитник "Динамо" и
- Хотел спросить о сборной, в которой ты провел 15 матчей. Главный тренер Сергей Ребров объявил состав команды на товарищеские матчи против Канады и Новой Зеландии. Однако всех смутил момент, что в списке только один нападающий . Что скажешь?
- Думаю, это не проблема. Может, кого-то еще вызовут. По моему мнению, не стоит на этом заострять внимание. Но такие вопросы лучше задавать тренерскому штабу сборной.
– Как считаешь, нужен ли такой дальний вояж в Канаду перед отпускным периодом футболистов?
– Национальная сборная – это всегда огромный стимул для футболиста, тем более в нынешние времена. Это даже не оговаривается. Я, если не ошибаюсь, сборникам всегда давали дополнительную неделю для отдыха, поэтому нужно ехать показывать все свое мастерство, зная, к тому же, как велика диаспора украинцев проживает в Канаде.
– Себя уже не видишь в футболку сборной?
– Почему? Буду звонить Сергею Станиславовичу, у меня есть канадская виза ( смеется, – прим.).
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