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Макаренко: Сборная? Позвоню Реброву - у меня есть канадская виза

Национальная сборная Украины
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Макаренко: Сборная? Позвоню Реброву - у меня есть канадская виза

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Экс-полузащитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Макаренко высказался о товарищеском турнире в Канаде, в котором примет участие наша национальная команда.

- Хотел спросить о сборной, в которой ты провел 15 матчей. Главный тренер Сергей Ребров объявил состав команды на товарищеские матчи против Канады и Новой Зеландии. Однако всех смутил момент, что в списке только один нападающий . Что скажешь?

- Думаю, это не проблема. Может, кого-то еще вызовут. По моему мнению, не стоит на этом заострять внимание. Но такие вопросы лучше задавать тренерскому штабу сборной.

– Как считаешь, нужен ли такой дальний вояж в Канаду перед отпускным периодом футболистов?

– Национальная сборная – это всегда огромный стимул для футболиста, тем более в нынешние времена. Это даже не оговаривается. Я, если не ошибаюсь, сборникам всегда давали дополнительную неделю для отдыха, поэтому нужно ехать показывать все свое мастерство, зная, к тому же, как велика диаспора украинцев проживает в Канаде.

– Себя уже не видишь в футболку сборной?

– Почему? Буду звонить Сергею Станиславовичу, у меня есть канадская виза ( смеется, – прим.).

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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