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УАФ определилась с местом проведения домашних матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Будем играть в Польше
фото из свободных источников
Руководство УАФ определилось с местом проведения домашних матчей
Как сообщает Трибуна, приоритетной ареной для проведения поединков "сине-желтых" является стадион в польском Вроцлаве.
Выбору этого стадиона уже утвержден в УАФ, однако официальное соглашение об аренде арены пока не оформлено – переговоры с поляками еще продолжаются.
Ну и напомним, что в отборе к ЧМ-2026 украинцы будут принимать Францию (5 сентября), Азербайджан (13 октября) и Исландию (16 ноября).
Также отметим, что стадион во Вроцлаве ("Тарчиньский Арена Вроцлав") является домашней ареной для клуба "Шлёнск"и вмещает чуть больше 45 тысяч зрителей.
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