УАФ определилась с местом проведения домашних матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026

Руководство УАФ определилось с местом проведения домашних матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026.

Как сообщает Трибуна, приоритетной ареной для проведения поединков "сине-желтых" является стадион в польском Вроцлаве.

Выбору этого стадиона уже утвержден в УАФ, однако официальное соглашение об аренде арены пока не оформлено – переговоры с поляками еще продолжаются.

Ну и напомним, что в отборе к ЧМ-2026 украинцы будут принимать Францию ​​(5 сентября), Азербайджан (13 октября) и Исландию (16 ноября).

Также отметим, что стадион во Вроцлаве ("Тарчиньский Арена Вроцлав") является домашней ареной для клуба "Шлёнск"и вмещает чуть больше 45 тысяч зрителей.