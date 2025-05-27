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Сборная Украины осталась без хавбека перед турниром в Канаде

Национальная сборная Украины
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Александр Назаренко выбыл из-за травмы ориентировочно на месяц

Сборная Украины осталась без хавбека перед турниром в Канаде

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Полесья" и сборной Украины Александр Назаренко рассказал почему не играл в последних матчах сезона.

- К сожалению, я получил повреждение, которое не дает мне возможности сыграть, и пришли к выводу с врачом, что мне надо хорошо восстановиться на следующий сезон.

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- Сколько времени тебе нужно для восстановления?

- Для полного восстановления еще где-то месяц нужен. Я надеюсь, что на сборы все будет окей.

- Подожди, мы все думали, что ты в Канаду поедешь.

- К сожалению нет, травма мешает мне поехать в Канаду (с национальной сборной Украины на турнир Canadian Shield - прим.), - приводит слова Назаренко клубная пресс-служба.

Напомним, в рамках турнира Canadian Shield команда Сергея Реброва проведет два матча: 7 июня подопечные сине-желтые сыграют с хозяином, Канадой, а 10 числа - с Новой Зеландией.

УАФ подтвердила, что Назаренко не сыграет на турнире в Канаде, однако о возможной замене вингера "Полесья" в заявке сборной информации пока нет.

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Украина Полесье (Житомир) Александр Назаренко
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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