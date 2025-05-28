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Эксперт: Видимо, Ребров решил, что в сборной много атакующих игроков, которые могут заменить Довбика и Ваната

Национальная сборная Украины
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На турнир в Канаду едет только один номинальный форвард

Эксперт: Видимо, Ребров решил, что в сборной много атакующих игроков, которые могут заменить Довбика и Ваната

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко высказался о заявке национальной команды на товарищеский турнир в Канаде, который пройдет в начале июня.

"Ванат и Ярмолюк оказались за бортом национальной дружины, потому что их решили привлечь в "молодежку" для выступления на чемпионате Европы U-21. По той же причине в Канаду не поедет и Владимир Бражко. По моему мнению, это очень правильное решение. Пусть ребята помогут стране на молодежном Евро-2025, проверят свои возможности на таком большом форуме и наберутся опыта. Это значительно эффективнее, чем участие в товарищеском турнире. Довбика не вызвали из-за травмы, а Миколенко и Ярмоленко, скорее всего, хотят отдохнуть после изнурительного сезона.

Можно было проверить возможности Даниила Сикана из турецкого "Трабзонспора", дать шанс Евгению Твердохлибу, который в футболке "Кривбасса" забил аж 13 голов. Тем более что турнир в Канаде — товарищеский. Однако Ребров и компания этого не сделали, потому что, видно, знают больше о возможностях этих форвардов, ведь постоянно за ними следят. Видимо, тренер сборной решил, что в команде много атакующих игроков, которые могут заменить Довбика и Ваната. Поэтому сделал такой неожиданный выбор", — сказал Гецко.

Напомним, в рамках турнира Canadian Shield команда Сергея Реброва проведет два матча: 7 июня подопечные сине-желтые сыграют с хозяином, Канадой, а 10 числа - с Новой Зеландией.

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Источник:
Експрес
Опубликовал: Михаил Черныш
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