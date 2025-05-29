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Шевченко: Жду от сборной важного результата. Я, как президент, тоже обязательно еду в Канаду

Национальная сборная Украины

Сборная Украины в июне едет в турне в Канаду

Шевченко: Жду от сборной важного результата. Я, как президент, тоже обязательно еду в Канаду

Фото: Дан Балашов / УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился ожиданиями от турнира Trident Centre, который пройдет с 5 по 10 июня в Торонто, и в котором примет участие сборная Украины.

Читайте такжеВ том числе и конспекты Лобановского. УАФ проведет в Торонто выставку "Украинский футбол: Игра продолжается".

"Я жду важного результата от футболистов за национальную команду. Мы скоро уезжаем в турне в Канаду. Это страна, которая больше всего, пожалуй, поддерживает Украину. Там очень большая украинская диаспора, поэтому очень важно сохранять все эти связи.

Команда готовится и хочет показать хороший футбол. Я, как президент, тоже обязательно еду. Будем делать много разных активностей. Мы отвезем музей украинского футбола в Канаду. Хотим показать всем нашу историю"– заявил Андрей Шевченко.

Напомним, в рамках турнира Canadian Shield команда Сергея Реброва проведет два матча: 7 июня подопечные сине-желтые сыграют с хозяином, Канадой, а 10 числа - с Новой Зеландией.

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Андрей Шевченко Украина
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Источник:
Спорт 24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
29.05.2025 в 21:48
Гоп -стоп Канада, старих баб не надо
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Комментарии 2
ANESTEZIO (Вінниця )
29.05.2025 в 21:48
Гоп -стоп Канада, старих баб не надо
Ответить
0
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
29.05.2025 в 21:34
Не применшуючи його заслуг як футболіста, я не бачу чім він кращий за павелка...
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