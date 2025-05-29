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Шевченко: Жду от сборной важного результата. Я, как президент, тоже обязательно еду в Канаду
Сборная Украины в июне едет в турне в Канаду
Фото: Дан Балашов / УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко поделился ожиданиями от турнира Trident Centre, который пройдет с 5 по 10 июня в Торонто, и в котором примет участие сборная Украины.
"Я жду важного результата от футболистов за национальную команду. Мы скоро уезжаем в турне в Канаду. Это страна, которая больше всего, пожалуй, поддерживает Украину. Там очень большая украинская диаспора, поэтому очень важно сохранять все эти связи.
Команда готовится и хочет показать хороший футбол. Я, как президент, тоже обязательно еду. Будем делать много разных активностей. Мы отвезем музей украинского футбола в Канаду. Хотим показать всем нашу историю"– заявил Андрей Шевченко.
Напомним, в рамках турнира Canadian Shield команда Сергея Реброва проведет два матча: 7 июня подопечные сине-желтые сыграют с хозяином, Канадой, а 10 числа - с Новой Зеландией.
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