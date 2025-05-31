Сикан имел вызов в сборную, но сыграть не сможет. Известна причина

Нападающий "Трабзонспора" Даниил Сикан рассказал, что был вызван в сборную Украины на турнир в Канаде. Однако он не сможет приехать из-за определенной проблемы.

"У меня просто не готова была виза. Меня, в принципе, вызвали. Физически я не успел сделать паспорт новый. Не так это легко из Турции сделать. У меня два паспорта закончились. Я приехал и сразу начал делать новый паспорт. Просто не успел. Вызвали, да. Я делал визу. Я просто не успел.

Позвонил администратор, сказал, что с паспортом. Я сказал, что делаю и жду. Я просто физически не успел бы сделать визу. Виза в Канаду делается немножко долго", - сказал Сикан.