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Футболист Динамо пропустит сбор национальной команды в начале лета
Состояние здоровья не позволяет
fcdynamo.com
В Украинской ассоциации футбола сообщили, что Владислав Дубинчак пропустит сбор национальной команды в июне. Защитник "Динамо" заболел ветрянкой.
Следует отметить, что игрок выступал за юношеские и молодежные сборные Украины U-17, U-19, U-21, но до сих пор не дебютировал в главной команде страны. Более того, он только однажды попадал в заявку "желто-синих". Речь идет о матче 10-го тура квалификации Евро-2024 с Италией (0:0). Тогда представитель "Динамо" весь поединок провел на скамейке запасных.
В сезоне 2024/25 Дубинчак сыграл в футболке столичного гранда 31 встречу во всех соревнованиях (7 ассистов, 10 желтых карточек, 1 удаление).
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