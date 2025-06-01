Футболист Динамо пропустит сбор национальной команды в начале лета

В Украинской ассоциации футбола сообщили, что Владислав Дубинчак пропустит сбор национальной команды в июне. Защитник "Динамо" заболел ветрянкой.

Следует отметить, что игрок выступал за юношеские и молодежные сборные Украины U-17, U-19, U-21, но до сих пор не дебютировал в главной команде страны. Более того, он только однажды попадал в заявку "желто-синих". Речь идет о матче 10-го тура квалификации Евро-2024 с Италией (0:0). Тогда представитель "Динамо" весь поединок провел на скамейке запасных.

В сезоне 2024/25 Дубинчак сыграл в футболке столичного гранда 31 встречу во всех соревнованиях (7 ассистов, 10 желтых карточек, 1 удаление).