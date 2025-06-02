Украина едет в Канаду, а Германия, Португалия, Испания и Франция сразятся за Лигу наций. Расписание футбола на 2 – 8 июня

Первая неделя лета порадует небольшой, но концентрированной футбольной дозой. Матчи сразу и мужской, и молодежной, и женской сборной Украины по футболу, поединки квалификации на ЧМ-2026, полуфиналы и финал Лиги наций. Обводим все самое интересное.

Вторник, 3 июня

Женская сборная Украины уже квалифицировалась в элиту Лиги наций. Наши футболистки досрочно гарантировали себе первое место в группе, когда в 5-м туре победили Албанию – 2:1.

20:00. Хорватия (ж) – Украина (ж). Лига наций. YouTube-канал УАФ

Среда, 4 июня

Скоро мы узнаем, кто станет обладателем Лиги наций. В первом полуфинале сойдутся немцы и португальцы.

22:00. Германия – Португалия. Лига наций. Megogo

Четверг, 5 июня

А во втором сильнейшего будут определять команды Де Ла Фуэнте и Дешама.

22:00. Испания – Франция. Лига наций. Megogo

Пятница, 6 июня

Также в начале июня мы увидим матчи квалификации на чемпионат мира-2026, сражения продолжаются как в южноамериканской сетке, так и непосредственно в европейской.

02:00. Эквадор – Бразилия. Отбор на ЧМ. Megogo

03:00. Парагвай – Уругвай. Отбор на ЧМ. Megogo

04:00. Чили – Аргентина. Отбор на ЧМ. Megogo

21:30. Испания U-21 – Украина U-21. ТМ. N/A

21:45. Гибралтар – Хорватия. Отбор на ЧМ. Megogo

21:45. Эстония – Израиль. Отбор на ЧМ. Megogo

21:45. Норвегия – Италия. Отбор на ЧМ. Megogo

21:45. Северная Македония – Бельгия. Отбор на ЧМ. Megogo

21:45. Уэльс – Лихтенштейн. Отбор на ЧМ. Megogo

21:45. Чехия – Черногория. Отбор на ЧМ. Megogo

23:30. Колумбия – Перу. Отбор на ЧМ. Megogo

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Суббота, 7 июня

Отбор на Мундиаль продолжается, но нас будет больше интересовать товарищеский матч, в котором задействована национальная сборная Украины. Напомним, в рамках турнира Canadian Shield команда Сергея Реброва проведет два поединка, один из них – как раз в субботу.

01:00. Венесуэла – Боливия. Отбор на ЧМ. Megogo

16:00. Босния и Герцеговина – Сан-Марино. Отбор на ЧМ. Megogo

19:00. Андорра – Англия. Отбор на ЧМ. Megogo

19:00. Мальта – Литва. Отбор на ЧМ. Megogo

21:45. Австрия – Румыния. Отбор на ЧМ. Megogo

21:45. Албания – Сербия. Отбор на ЧМ. Megogo

21:45. Финляндия – Нидерланды. Отбор на ЧМ. Megogo

22:30. Канада – Украина. ТМ. Megogo

Воскресенье, 8 июня

В этот день состоится финал Лиги наций. Полуфиналистов мы узнаем среди недели (см. выше).