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ФОТО. Сборная Украины прибыла в Канаду для участия в товарищеском турнире

Национальная сборная Украины

Сине-желтые уже в Торонто

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Канаду для участия в товарищеском турнире

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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Национальная сборная Украины прибыла в канадский Торонто, чтобы принять участие в историческом для себя турнире Canadian Shield.

Часть команды Сергея Реброва свое долгое путешествие начала на киевском центральном вокзале, а уже в Варшаве сине-желтые собрались все вместе и вылетели в Северную Америку.

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Напомним, в рамках товарищеского турнира Canadian Shield украинская команда проведет два матча: 7 июня сине-желтые сыграют с хозяином, Канадой, а 10 числа - с Новой Зеландией.

Фотогалерея

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Фото - УАФ/ Автор - Дан Балашов

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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