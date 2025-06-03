ФОТО. Сборная Украины прибыла в Канаду для участия в товарищеском турнире

Национальная сборная Украины прибыла в канадский Торонто, чтобы принять участие в историческом для себя турнире Canadian Shield.

Часть команды Сергея Реброва свое долгое путешествие начала на киевском центральном вокзале, а уже в Варшаве сине-желтые собрались все вместе и вылетели в Северную Америку.

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Напомним, в рамках товарищеского турнира Canadian Shield украинская команда проведет два матча: 7 июня сине-желтые сыграют с хозяином, Канадой, а 10 числа - с Новой Зеландией.

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Фото - УАФ/ Автор - Дан Балашов