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ФОТО. Сборная Украины прибыла в Канаду для участия в товарищеском турнире
Сине-желтые уже в Торонто
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Национальная сборная Украины прибыла в канадский Торонто, чтобы принять участие в историческом для себя турнире Canadian Shield.
Часть команды Сергея Реброва свое долгое путешествие начала на киевском центральном вокзале, а уже в Варшаве сине-желтые собрались все вместе и вылетели в Северную Америку.
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Напомним, в рамках товарищеского турнира Canadian Shield украинская команда проведет два матча: 7 июня сине-желтые сыграют с хозяином, Канадой, а 10 числа - с Новой Зеландией.
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Фото - УАФ/ Автор - Дан Балашов
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