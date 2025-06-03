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Сегодня Сергей Ребров празднует день рождения
Наставнику сборной Украины исполнился 51 год
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Сергей Станиславович Ребров родился 3 июня 1974 года в Горловке, Донецкой области. Выдающийся украинский футболист, ныне - главный тренер национальной сборной Украины и вице-президент Украинской ассоциации футбола.
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Взрослую футбольную карьеру Ребров начинал в донецком "Шахтере". В августе 1992 года после удачного сезона нападающий перешел в "Динамо" Киев, где провел восемь сезонов. В составе столичного клуба он завоевал девять чемпионских титулов Украины, семь Кубков и один Суперкубок страны. Затем в его карьеры были "Тоттенхэм", "Фенербахче", "Вест Хэм", "Рубин" и "Ирпень" Гореничи.
В составе национальной команды Ребров провел 75 поединков, забил 15 мячей и отдал 2 ассиста.
Как тренер Сергей Станиславович трижды стал чемпионом Венгрии с "Ференцварошем", дважды завоевал чемпионство Украины и Кубок Украины, а также однажды Суперкубок с киевским "Динамо". Кроме того, он выиграл чемпионат ОАЭ и Кубок лиги вместе с "Аль-Айном".
7 июня 2023 года Сергей Станиславович возглавил сборную Украины. 25 января 2024 года он стал вице-президентом Украинской ассоциации футбола.
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