Шапаренко: Не знаю фамилий, но знаю, что Канада - очень серьезная сборная

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко ответил на вопрос о составе сборной Канады, с которой наша команда сыграет на товарищеском турнире в Торонто.

– Уже смотрел, кто из сборной Канады против тебя будет играть?

– Альфонсо Дэвис, но он на травме. Да очень много там качественных игроков. Я не знаю фамилий, но знаю, что очень хорошая сборная, очень серьезная.

Напомним, что матч Канада – Украина пройдет в субботу, 7 июня, и начнётся в 22:30.

Также в рамках этого турнира Украина в ночь с 10 на 11 июня сыграет с Новой Зеландией.