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Шапаренко: Не знаю фамилий, но знаю, что Канада - очень серьезная сборная
Альфонсо Дэвис, но он на травме
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник
– Уже смотрел, кто из сборной Канады против тебя будет играть?
– Альфонсо Дэвис, но он на травме. Да очень много там качественных игроков. Я не знаю фамилий, но знаю, что очень хорошая сборная, очень серьезная.
Напомним, что матч Канада – Украина пройдет в субботу, 7 июня, и начнётся в 22:30.
Также в рамках этого турнира Украина в ночь с 10 на 11 июня сыграет с Новой Зеландией.
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