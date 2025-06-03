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Шапаренко: Не знаю фамилий, но знаю, что Канада - очень серьезная сборная

Национальная сборная Украины

Альфонсо Дэвис, но он на травме

Шапаренко: Не знаю фамилий, но знаю, что Канада - очень серьезная сборная

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко ответил на вопрос о составе сборной Канады, с которой наша команда сыграет на товарищеском турнире в Торонто.

– Уже смотрел, кто из сборной Канады против тебя будет играть?

– Альфонсо Дэвис, но он на травме. Да очень много там качественных игроков. Я не знаю фамилий, но знаю, что очень хорошая сборная, очень серьезная.

Напомним, что матч Канада – Украина пройдет в субботу, 7 июня, и начнётся в 22:30.

Также в рамках этого турнира Украина в ночь с 10 на 11 июня сыграет с Новой Зеландией.

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ФОТО. Сборная Украины прибыла в Канаду для участия в товарищеском турнире
Украина Канада Николай Шапаренко
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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