Главное, что не галстук. Что игроки сборной Украины подарили Реброву на день рождения. ВИДЕО

Сегодня, 3 июня, свой день рождения празднует главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Наставнику команды исполнился 51 год.

Свой день рождения Сергей Станиславович празднует в Канаде, где национальная команда готовится к товарищескому турниру.

Футболисты и персонал сборной подготовили для Реброва сюрприз и во время обеда презентовали имениннику праздничный торт.

Судя по улыбке, коучу сюрприз понравился.