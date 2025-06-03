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Главное, что не галстук. Что игроки сборной Украины подарили Реброву на день рождения. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сергею Реброву - 51 год

Главное, что не галстук. Что игроки сборной Украины подарили Реброву на день рождения. ВИДЕО

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 июня, свой день рождения празднует главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Наставнику команды исполнился 51 год.

Свой день рождения Сергей Станиславович празднует в Канаде, где национальная команда готовится к товарищескому турниру.

Футболисты и персонал сборной подготовили для Реброва сюрприз и во время обеда презентовали имениннику праздничный торт.

Судя по улыбке, коучу сюрприз понравился.

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Сергей Ребров Украина
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