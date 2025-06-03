Национальная сборная Украины
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Главное, что не галстук. Что игроки сборной Украины подарили Реброву на день рождения. ВИДЕО
Сергею Реброву - 51 год
uaf.ua
Сегодня, 3 июня, свой день рождения празднует главный тренер
Свой день рождения Сергей Станиславович празднует в Канаде, где национальная команда готовится к товарищескому турниру.
Футболисты и персонал сборной подготовили для Реброва сюрприз и во время обеда презентовали имениннику праздничный торт.
Судя по улыбке, коучу сюрприз понравился.
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