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Яремчук: Каждый вызов в сборную - это шанс доказать, что ты достоин этой футболки
Яремчук - о начале тренировочного сбора сине-желтых
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями о начале тренировочного сбора команды в Канаде.
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"Очень рад снова быть в сборной. Каждый вызов — это возможность, это новый шанс доказать, что ты достоин этой футболки. Здесь всегда особая атмосфера: встреча с ребятами, тренировки, разговоры, шутки, но в то же время — максимальная концентрация.
Мы представляем всю страну. И хотя это звучит банально — это действительно большая честь и ответственность. Каждый из нас отдает себя на поле полностью. Потому что за спиной миллионы, которые ждут результата. Работаем дальше. Для себя, для команды, для Украины", — написал Яремчук в своем Instagram.
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