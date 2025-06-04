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Яремчук: Каждый вызов в сборную - это шанс доказать, что ты достоин этой футболки

Национальная сборная Украины

Яремчук - о начале тренировочного сбора сине-желтых

Яремчук: Каждый вызов в сборную - это шанс доказать, что ты достоин этой футболки

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями о начале тренировочного сбора команды в Канаде.

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"Очень рад снова быть в сборной. Каждый вызов — это возможность, это новый шанс доказать, что ты достоин этой футболки. Здесь всегда особая атмосфера: встреча с ребятами, тренировки, разговоры, шутки, но в то же время — максимальная концентрация.

Мы представляем всю страну. И хотя это звучит банально — это действительно большая честь и ответственность. Каждый из нас отдает себя на поле полностью. Потому что за спиной миллионы, которые ждут результата. Работаем дальше. Для себя, для команды, для Украины", — написал Яремчук в своем Instagram.

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Украина Национальная сборная Украины Роман Яремчук
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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