Яремчук: Каждый вызов в сборную - это шанс доказать, что ты достоин этой футболки

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями о начале тренировочного сбора команды в Канаде.

"Очень рад снова быть в сборной. Каждый вызов — это возможность, это новый шанс доказать, что ты достоин этой футболки. Здесь всегда особая атмосфера: встреча с ребятами, тренировки, разговоры, шутки, но в то же время — максимальная концентрация.

Мы представляем всю страну. И хотя это звучит банально — это действительно большая честь и ответственность. Каждый из нас отдает себя на поле полностью. Потому что за спиной миллионы, которые ждут результата. Работаем дальше. Для себя, для команды, для Украины", — написал Яремчук в своем Instagram.