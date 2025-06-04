Михайленко - о дебютном вызове в сборную Украины: Значит, я делал все хорошо

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Михайленко высказался о своем первом вызове в сборную Украины.

"Мне о вызове сообщил администратор, он позвонил. Я, конечно, был очень рад, и счастлив. Вся семья - так же.

Не скажу, что как-то ожидал вызова в сборную Украины. Я просто хотел играть, делать свою работу, а то, что меня вызвали - значит, я делал все хорошо. И этим я доволен.

Канаду видел, там хорошая сборная, хорошие игроки, которые играют в топ-клубах - поэтому этим и опасна. Новой Зеландии - не приходилось", - сказал Михайленко.