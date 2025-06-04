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Михайленко - о дебютном вызове в сборную Украины: Значит, я делал все хорошо

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Михайленко - о дебютном вызове в сборную Украины: Значит, я делал все хорошо

Фото: ФК Динамо Київ

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Полузащитник киевского "Динамо" Николай Михайленко высказался о своем первом вызове в сборную Украины.

"Мне о вызове сообщил администратор, он позвонил. Я, конечно, был очень рад, и счастлив. Вся семья - так же.

Не скажу, что как-то ожидал вызова в сборную Украины. Я просто хотел играть, делать свою работу, а то, что меня вызвали - значит, я делал все хорошо. И этим я доволен.

Канаду видел, там хорошая сборная, хорошие игроки, которые играют в топ-клубах - поэтому этим и опасна. Новой Зеландии - не приходилось", - сказал Михайленко.

В рамках предстоящего товарищеского турнира Canadian Shield сборная Украины сыграет против хозяев соревнований Канады (7 июня) и Новой Зеландии (10 июня).

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Новая Зеландия Национальная сборная Украины Динамо (Киев) Канада Николай Михайленко
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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