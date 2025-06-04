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Бондаренко: Каждый футболист готов ехать в сборную в любом состоянии - и психологическом, и физическом
Бондаренко - о вызове в национальную команду
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал свой приезд в национальную сборную Украины и адаптацию к часовому поясу в Канаде.
- Я не знаю, поздравить тебя с дебютом или с возвращением. Как ты воспринимаешь этот вызов?
- Честно говоря, думаю, с дебютом.
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- Как ты воспринял этот дебют, когда тебе сказали: "Ты едешь в сборную"?
- Обрадовался. Это впервые при Сергее Станиславовиче, он меня вызвал. Новый вызов, ответственность, гордость.
- В такие моменты появляются дополнительные физические и психологические силы, ведь конец сезона и сейчас вызов в сборную. Как ты это чувствуешь на уровне внутреннего состояния?
- Я думаю, что каждый футболист готов ехать в сборную в любом состоянии - и психологическом, и физическом. Поэтому я не исключение.
- Как ты перенес перелет в Канаду? И сейчас, в первый день адаптации к часовому поясу, как все проходит?
- Честно говоря, организм немного в шоке, но сейчас у нас есть несколько дней, чтобы прийти в себя. Думаю, все будет хорошо.
- У нас здесь в Канаде на часах показывает 12:43, а какое у тебя время? Чувствуешь уже, что вечер или еще обед?
- Думаю, пока золотая середина. В Украине сейчас около восьми, а у меня - где-то 4-5 часов.
- Сколько времени, по твоему мнению, нужно на такую адаптацию? У тебя есть опыт с Японией, вы тоже переживали такое. Как там проходила адаптация?
- Спокойно, это вопрос нескольких дней.
- Мы играем сейчас в Канаде и это первый опыт для сборной Украины в истории. Что ты знаешь о канадском футболе?
- Знаю, что в Торонто играют несколько звезд, в частности Бернардески. Но также знаю, что в Канаде проживает большая украинская диаспора, поэтому ждем невероятной поддержки.
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