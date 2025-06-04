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Михайленко: С детства следил за сборной и даже не мечтал здесь оказаться

Национальная сборная Украины

Полузащитник рассказал о первых эмоциях в команде

Михайленко: С детства следил за сборной и даже не мечтал здесь оказаться

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Михайленко рассказал о первых днях в национальной сборной Украины.

- Приветствую в сборной! Как ты уже акклиматизировался?

- Спасибо! Все хорошо, ребята хорошо приняли. Атмосфера замечательная, поэтому все в порядке.

- Тяжелый перелет, смена часового пояса. Как ты к этому адаптировался? Или еще нужно время?

- Действительно, перелет был тяжелым и очень долгим. В целом дорога оказалась сложной. Но будем адаптироваться - у нас есть несколько дней, чтобы подготовиться к играм, поэтому, думаю, привыкнем. Все будет хорошо.

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- Читали твое интервью о том, как тебя вызвали в сборную. Понятно, что это было приятное волнение. Сейчас пульс уже успокоился, когда тренируешься с национальной командой?

- Знаете, это как в каждой игре: когда выходишь на поле и первый раз касаешься мяча, все волнение проходит. Конечно, для меня это очень серьезный момент, ведь я с детства всегда следил за сборной и даже не мог мечтать здесь оказаться. Но это очень приятно.

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- Сейчас товарищеский турнир, матчи с Канадой и Новой Зеландией. Что они значат для тебя? Что хочется продемонстрировать в этих поединках?

- Конечно, очень хочется победить в обеих играх, потому что мы каждый матч хотим выигрывать и настраиваемся на то, чтобы показать хорошую игру. Соперники действительно хорошие, но я думаю, что мы хорошо подготовимся и будем стараться показать лучшую игру.

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Украина Национальная сборная Украины Николай Михайленко
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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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