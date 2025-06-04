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"Сказал, что я заслужил вызов". Новичок сборной Украины - о разговоре с Ребровым

Национальная сборная Украины

Александр Мартынюк рассказал о первых впечатлениях от команды

"Сказал, что я заслужил вызов". Новичок сборной Украины - о разговоре с Ребровым

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Защитник "Александрии" Александр Мартынюк рассказал о первых впечатлениях от сборной Украины, знакомстве с командой и разговоре с Сергеем Ребровым.

- Приветствую в сборной! Уже успел адаптироваться к команде?

- Спасибо за поздравления. Еще полностью не адаптировался, но каждый день общаемся с ребятами, знакомимся. С некоторыми уже играл, с некоторыми - против них. Постепенно подстраиваемся друг под друга, формируем хороший коллектив.

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- Мы раньше спрашивали у других новичков, как они узнавали о вызове. Кто-то чуть не уронил телефон, кто-то кричал в комнате. А какая была твоя реакция?

- Я был очень счастлив, что дали возможность попробовать себя на таком уровне. Это мой первый вызов в национальную сборную. Все поздравляли, звонили, смс приходили почти каждую минуту.

- Дебютный матч и сразу Канада. Как воспринял этот опыт долгого перелета?

- Свой дебютный вызов воспринял с такой радостью, что мне безразличны любые расстояния и продолжительность полета. На все закрыл глаза. Главное - возможность потренироваться и поиграть за национальную сборную Украины.

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- По какому часовому поясу сейчас живешь?

- Уже стараемся жить по-канадскому. И засыпал, и просыпался уже здесь по местному времени.

- Был ли у тебя индивидуальный разговор с Сергеем Ребровым?

- Да, я подошел к нему в аэропорту, он поздравил, сказал, что молодец и заслужил этот вызов. А дальше посмотрим - как я проявлю себя в матчах, на тренировках. Буду стараться доказать, что это не последний мой вызов.

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- Сейчас мы приехали в Канаду, где проживает большая украинская диаспора. Добавляет ли это дополнительной мотивации - играть в стране, где будет много украинцев?

- Конечно. Мы играем не только для тех, кто здесь, в Канаде, но и для всех украинцев в Европе, которые уехали из-за войны. Хотим показать достойную игру, чтобы все украинцы радовались за нас и поддерживали.

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Украина Национальная сборная Украины Александр Мартынюк
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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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