Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Сказал, что я заслужил вызов". Новичок сборной Украины - о разговоре с Ребровым
Александр Мартынюк рассказал о первых впечатлениях от команды
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Защитник "Александрии" Александр Мартынюк рассказал о первых впечатлениях от сборной Украины, знакомстве с командой и разговоре с Сергеем Ребровым.
- Приветствую в сборной! Уже успел адаптироваться к команде?
- Спасибо за поздравления. Еще полностью не адаптировался, но каждый день общаемся с ребятами, знакомимся. С некоторыми уже играл, с некоторыми - против них. Постепенно подстраиваемся друг под друга, формируем хороший коллектив.
- Мы раньше спрашивали у других новичков, как они узнавали о вызове. Кто-то чуть не уронил телефон, кто-то кричал в комнате. А какая была твоя реакция?
- Я был очень счастлив, что дали возможность попробовать себя на таком уровне. Это мой первый вызов в национальную сборную. Все поздравляли, звонили, смс приходили почти каждую минуту.
- Дебютный матч и сразу Канада. Как воспринял этот опыт долгого перелета?
- Свой дебютный вызов воспринял с такой радостью, что мне безразличны любые расстояния и продолжительность полета. На все закрыл глаза. Главное - возможность потренироваться и поиграть за национальную сборную Украины.
- По какому часовому поясу сейчас живешь?
- Уже стараемся жить по-канадскому. И засыпал, и просыпался уже здесь по местному времени.
- Был ли у тебя индивидуальный разговор с Сергеем Ребровым?
- Да, я подошел к нему в аэропорту, он поздравил, сказал, что молодец и заслужил этот вызов. А дальше посмотрим - как я проявлю себя в матчах, на тренировках. Буду стараться доказать, что это не последний мой вызов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- Сейчас мы приехали в Канаду, где проживает большая украинская диаспора. Добавляет ли это дополнительной мотивации - играть в стране, где будет много украинцев?
- Конечно. Мы играем не только для тех, кто здесь, в Канаде, но и для всех украинцев в Европе, которые уехали из-за войны. Хотим показать достойную игру, чтобы все украинцы радовались за нас и поддерживали.
Популярное сейчас
- Фактор Сафонова отпадает? Забарный провел разговор с ПСЖ о ситуации с россиянином
- Будущее Забарного и Лунина, риски для Ворсклы и новый клуб Индзаги. Главные новости за 3 июня
- Президент Кудровки: Инфраструктура Реала стоит десятки миллиардов долларов, а у них база в селе
- ФОТО. Сборная Украины прибыла в Канаду для участия в товарищеском турнире
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты