"Канаду можно сравнить с...". Игрок сборной Украины оценил будущего соперника сине-желтых

Защитник "Коламбус Крю" Евгений Чеберко поделился впечатлениями от первых дней пребывания в сборной Украины и рассказал о своих ожиданиях от турнира Canadian Shield.

"Считаю себя не совсем дебютантом, ведь уже бывал в сборной. Но давно, пять лет назад. Я воспринимаю этот вызов как новую возможность показать себя. Мне легче, ведь не нужна адаптация после долгого перелета. До меня здесь близко — летел где-то час и 20 или 30 минут. Я вижу, как устали ребята, но думаю, что за два-три дня они тоже адаптируются.

Когда получил вызов, то первым сообщил жене и маме, которая живет в Украине. Эмоции были положительные, ведь я долго ждал вызова, много работал для этого и готов показать себя.

Я играл на этом стадионе дважды против "Торонто", и в обеих встречах мы победили. Поэтому эмоции хорошие. В Торонто много украинцев, поэтому болельщики на арене точно будут. Они и меня поддерживали, поэтому когда будет играть сборная, будет отличная атмосфера.

Я смотрел не очень много матчей сборной Канады, но знаю, что тренер у них американец, Джесси Марш, который работал в Австрии в "РБ Зальцбург". Поэтому думаю, что Канаду можно сравнить со сборной Австрии. Они много прессингуют, играют один на один, открываются в зоны. У них много игроков, которые выступают в Европе, поэтому поединок будет интересным.

Три главных факта о Канаде для меня — хоккей, холод и вкусный хлеб", — сказал Чеберко.