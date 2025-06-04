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Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Канадская фотогалерея

Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Национальная сборная Украины провела свою первую тренировку в канадском Торонто в рамках подготовки к грядущему турниру.

В режиме однодневных занятий на футбольном поле наша команда будет работать все неигровые дни своего пребывания в Северной Америке.

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Также отмечается, что традиционно перед матчами турнира с Канадой (7 июня) и Новой Зеландией (10 июня) Сергей Ребров и один из его футболистов дадут традиционную пресс-конференцию.

Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО - изображение 1Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО - изображение 2Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО - изображение 3Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО - изображение 4Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО - изображение 5Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО - изображение 6Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО - изображение 7Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО - изображение 8Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО - изображение 9Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО - изображение 10Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО - изображение 11Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО - изображение 12
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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