Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО

Национальная сборная Украины провела свою первую тренировку в канадском Торонто в рамках подготовки к грядущему турниру.

В режиме однодневных занятий на футбольном поле наша команда будет работать все неигровые дни своего пребывания в Северной Америке.

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Также отмечается, что традиционно перед матчами турнира с Канадой (7 июня) и Новой Зеландией (10 июня) Сергей Ребров и один из его футболистов дадут традиционную пресс-конференцию.