Национальная сборная Украины
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Сборная Украины провела первую тренировку в Канаде. ФОТО
Канадская фотогалерея
Дан Балашов - УАФ
Национальная
В режиме однодневных занятий на футбольном поле наша команда будет работать все неигровые дни своего пребывания в Северной Америке.
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Также отмечается, что традиционно перед матчами турнира с Канадой (7 июня) и Новой Зеландией (10 июня) Сергей Ребров и один из его футболистов дадут традиционную пресс-конференцию.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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