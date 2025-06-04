Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов

Сборная Украины прибыла в Торонто и в процессе последних приготовлений к старту товарищеского Canadian Shield — 7 июня сыграет с Канадой, а через три дня проверит на прочность Новую Зеландию.

Еще в марте, как только УАФ объявила об этом событии, по соцсетям и СМИ понеслось: а какую выгоду мы получим в результате вояжа в Северную Америку? Чем ближе турнир, тем активнее шли разговоры — не только относительно заявки, объявленной штабом Сергея Реброва, но и, собственно говоря, целесообразности нашего участия. Да, этот вопрос не был снят с повестки дня.

Партнер проекта - лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

Потому что мы вот убеждены — если отбросить всю культурно-политическую лирику, вроде "большого значения для украинского футбола и диаспоры за океаном", а также "содействие укреплению международных связей государства во время войны" и оставить исключительно спортивную составляющую, то Canadian Shield вряд ли станет каким-то открытием, да еще и способен навредить. Мы не шутим.

Неподходящие спарринг-партнеры перед квалификацией ЧМ-2026, класс одного из них вызывает сомнение

Мы не до конца понимаем привлекательность поединков с Канадой и Новой Зеландией. Оба соперника гарантированно появятся на ЧМ-2026 — "красные" по домашнему принципу, Зеландия же без проблем справилась с отбором и еще в конце марта закрыла эту задачу.

И это вроде бы неплохо — заявить, что вот "мы набиваем шишки с участниками Мундиаля". Правда, опыт скорее получат ОНИ, чем наша сторона — та же Канада знает, что стопроцентно будет на планетарном празднике, спокойно готовится и в поисках спарринг-партнера, чей уровень по схожести вероятно окажется на турнире.

А вот Новая Зеландия чем-то напоминает Францию, Исландию и Азербайджан? Это самобытная команда, но здесь и не сразу определишь ее возможности — есть ощущение, что и мы бы забили по восемь штук Вануату или Самоа, а потом разнесли Фиджи (7:0).

Через каких-то три месяца мы будем стартовать в квалификации, от которой зависит судьба многих игроков и особенно Сергея Реброва — ему отчитываться за работу и наконец расставить точки над "і" после сумбурной Лиги наций. Если бы Canadian Shield предложил возможность показать себя с условной Бразилией, то никто бы не пошевелил пальцем — "пентакампеоны" заставят нас пахать и близки по статусу к подопечным Дидье Дешама.

А тут... Не удивимся, если Новая Зеландия предстанет даже лучше организованной по сравнению с украинцами, однако козырей в ее распоряжении маловато. Безусловно, есть Крис Вуд, отгрузивший 20 мячей в английской Премьер-лиге и благодаря достижению вошедший в пятерку лучших бомбардиров чемпионата, но он, как Солнце в нашей системе — занимает 99 процентов потенциала. Исполнителей, чья стоимость согласно порталу Transfermarkt превышает 1 миллион евро, можно сосчитать на пальцах одной руки, да и в целом весь ростер оценивается в 26,5 млн евро (это чуть меньше, чем один Анатолий Трубин).

Что с Канадой? Интереснее, и не только потому, что там есть Джонатан Дэвид из "Лилля". Собранные имена нетоповые, среднего звена, как и у нас, однако опять же — гнаться на другой край света, чтобы что?.... Представитель Северной Америки не даст тот стиль, приближенный к кому-то из конкурентов по осеннему календарю.

Canadian Shield может оставить негативный отпечаток на еврокубковых участниках УПЛ

Казалось бы — это только два матча, что может пойти не так? Да, два, но для их организации придется потратить достаточно ресурсов.

Формально не подкопаешься — регламент УПЛ прописан так, чтобы работать на благо "желто-синих". Там есть соответствующий пункт: "Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления национальных сборных команд Украины в международных соревнованиях, обеспечение обязательного направления футболистов в их составы в соответствии с календарем международных матчей УАФ".

Но здесь сложно отбросить важность удачного продвижения отечественных клубов по европейскому ситу. Мы из года в год жалуемся, что Премьер-лига касается дна, видим позорные показатели на международном поприще и мечтаем как-то выпутаться из положения.

10 июня будем рубиться с Новой Зеландией, а уже через месяц "Шахтер" будет отстаивать свои амбиции в первом квалификационном раунде Лиги Европы. И это откровенно малый срок, к тому же с учетом появления нового тренера — Арда Туран появился не просто так, должен дождаться завершения отпуска (подозреваем, что у того же Николая Матвиенко он будет длиннее), собрать коллектив (если не пересобрать, ведь вполне очевидно, что "оранжево-черные" совершат подписания под турецкого коуча) и порадовать достойным результатом.

"Динамо", "Александрия" и "Полесье" несколько позже выйдут на дистанцию, но заметьте, перед почти всеми встала дилемма, как и у "Шахтера". Александр Шовковский будет бороться за путевку в Лигу чемпионов — какой бы она ни выглядела призрачной, поверьте, киевляне бросят все усилия. Тогда оправдано ли присутствие Александра Тымчика, Николая Шапаренко, Владислава Кабаева, Андрея Ярмоленко и Никиты Михайленко во встречах, не наделенных никаким турнирным содержанием? А если случится какая-то травма?

Богдан Михайличенко, Алексей Гуцуляк, делегированные "Полесьем", Александр Мартынюк из "Александрии" — вроде и немного кадров, но их отсутствие скажется на планах Руслана Ротаня или пока неизвестного руководителя серебряного призера УПЛ.

Опять не рискуем и без шансов

Мы бы совсем не жаловались, если бы Сергей Станиславович привез как можно больше новичков. Шанс на дебют имеют Николай Михайленко, Александр Мартынюк и Артем Бондаренко (Владислава Дубинчака отцепили из-за повреждения).

Честно, мы бы обрадовались, если бы в список попали те же Амбросий Чачуа, Егор Твердохлеб или Александр Филиппов — ребята провели хороший сезон, учитывая персональные цифры и вес для своих клубов, однако так и не были замечены штабом "желто-синих".

После проигрыша Бельгии Ребров заявил журналистам о том, что "есть две товарищеские встречи, где мы можем проверить кандидатов". Интересно же, сколько?

Повторимся — Canadian Shield носит товарищеский статус. То есть, а когда, если не сегодня? Дальше отборы, всевозможные Лиги наций — возможности, равнозначные нулю. Вы возразите: тренеру важны кадры на перспективу, на которых он будет ставить в будущем.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Скажите, пожалуйста: а если бы не случай судьбы, то были бы приглашены Назаренко или Калюжный? Украина не вправе пренебрегать именами, когда их количество очень и очень ограничено. Почему бы не расширить люфт? А если Твердохлеб себя зарекомендует? Парень, кстати, намекнул на это в одном из интервью:

"Я понимаю, что конкуренция на моей позиции очень сильная: есть игроки из АПЛ, из самых высоких лиг мира. Это топ-клубы, топ-чемпионаты - и это мои конкуренты. Но почему нет? Не могу сказать, что я намного слабее или еще что-то".

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол Канада - Украина: победа "сине-желтых" - 2.27; ничья - 3.80; победа канадцев - 2.77. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Развернем ситуацию: Ребров полагается только на проверенных, ведь вскоре Франция. О'кей, но тогда все равно нет всех необходимых пазлов — Довбик не в форме, некоторые едут на молодежный чемпионат Европы. Получается, что мы используем кастрированную обойму — разве это настолько надо? Словом, вопросов накопилось, ответов — ноль. Так и живем.