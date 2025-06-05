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Вирт: Я бы посоветовал Реброву обратить внимание на трех игроков из УПЛ

Национальная сборная Украины
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Пригласили в Канаду - надо ехать

Вирт: Я бы посоветовал Реброву обратить внимание на трех игроков из УПЛ

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Известный украинский тренер Юрий Вирт высказался о июньском турне сборной Украины в Канаде, в рамках которого наша команда проведет два товарищеских матча.

– Я всегда был сторонником правила: приглашают – надо ехать. В данном случае дальний перелет не должен пугать: в Торонто подопечные Сергея Реброва прибыли заблаговременно и у них будет время для адаптации.

– Не думаете, что участники турнира не будут действовать с максимальной выкладкой, ведь позади для большинства тяжелый сезон?

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– Нет, потому что выступать за свою страну – это большая честь, и поэтому никто себя жалеть не будет. Убежден, что турнир пройдет в интересной борьбе и будет полезен. В частности, для украинской сборной это будет один из этапов подготовки к осеннему отбору на чемпионат мира. Во-вторых, соперничество в Торонто будет проходить на стадионе, который в следующем году будет принимать матчи финальной части ЧМ, поэтому у наших ребят будет прекрасная возможность почувствовать атмосферу будущего футбольного праздника. А это также ценный опыт, который обязательно пригодится.

– По разным причинам украинская сборная в Торонто сыграет не в самом сильном составе.

– Ничего страшного, у тренера Сергея Реброва будет возможность поэкспериментировать. Впрочем,

убежден, что тем футболистам, которые будут представлять Украину в Торонто, по силам завоевать главный приз. Тем более, что поддержкой они будут обеспечены: в Канаде немалая украинская диаспора.

– Тогда, напоследок, кого еще можно было включить в состав украинской делегации для выступления в Торонто?

– Я бы посоветовал Реброву обратить внимание на вратаря "Александрии" Георгия Ермакова, полузащитника "Карпат" Амвросия Чачуа и нападающего Егора Твердохлеба ("Кривбасс"). Они были на виду в УПЛ и можно было дать им шанс проявить себя в главной команде страны.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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