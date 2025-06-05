Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Торонто открылась выставка про украинский футбол. Игроки сборной Украины встретились с болельщиками
Сборная Украины открывает свой тур в Канаде
скриншот
В Trident Centre в Торонто открылась выставка "Украинский футбол: Игра продолжается".
Выставка организована Украинской ассоциацией футбола в рамках турнира Canadian Shield, где сыграет сборная Украины. Среди экспонатов — артефакты, которые ранее не покидали пределы Украины и не демонстрировались вместе.
Также в рамках выставки футболисты национальной команды провели встречу с болельщиками, на которой ответили на их вопросы, общались и делали совместные фото.
Напомним, в рамках турнира Canadian Shield команда Сергея Реброва проведет два матча: 7 июня подопечные сине-желтые сыграют с хозяином, Канадой, а 10 числа - с Новой Зеландией.
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Гасперини обсудил с Раньери будущее некоторых игроков в Роме. В их числе оказался и Довбик
- Тренер Зари объяснил, почему не выпускал Супрягу на поле
- ФОТО. Сборная Украины прибыла в Канаду для участия в товарищеском турнире
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей