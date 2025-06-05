В Торонто открылась выставка про украинский футбол. Игроки сборной Украины встретились с болельщиками

В Trident Centre в Торонто открылась выставка "Украинский футбол: Игра продолжается".

Выставка организована Украинской ассоциацией футбола в рамках турнира Canadian Shield, где сыграет сборная Украины. Среди экспонатов — артефакты, которые ранее не покидали пределы Украины и не демонстрировались вместе.

Также в рамках выставки футболисты национальной команды провели встречу с болельщиками, на которой ответили на их вопросы, общались и делали совместные фото.

Напомним, в рамках турнира Canadian Shield команда Сергея Реброва проведет два матча: 7 июня подопечные сине-желтые сыграют с хозяином, Канадой, а 10 числа - с Новой Зеландией.