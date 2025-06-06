Судаков: Встреча с нашими в Канаде - больше, чем просто событие

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями после автограф-сессии с болельщиками в Торонто.

"Встреча с нашими в Канаде — больше, чем просто событие. Это о связи, которая не прерывается ни войной, ни расстоянием.

Имели возможность пообщаться с украинской диаспорой в Торонто во время выставки "Украинский футбол: Игра продолжается".

Спасибо, что болеете, помните и всегда рядом. Вместе сильнее", — написал Судаков в своем Instagram.