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Судаков: Встреча с нашими в Канаде - больше, чем просто событие

Национальная сборная Украины

Хавбек сине-желтых - о встрече с болельщиками

Судаков: Встреча с нашими в Канаде - больше, чем просто событие

Фото: Instagram

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Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями после автограф-сессии с болельщиками в Торонто.

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"Встреча с нашими в Канаде — больше, чем просто событие. Это о связи, которая не прерывается ни войной, ни расстоянием.

Имели возможность пообщаться с украинской диаспорой в Торонто во время выставки "Украинский футбол: Игра продолжается".

Спасибо, что болеете, помните и всегда рядом. Вместе сильнее", — написал Судаков в своем Instagram.

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Украина Национальная сборная Украины Георгий Судаков
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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