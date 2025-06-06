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Судаков: Встреча с нашими в Канаде - больше, чем просто событие
Хавбек сине-желтых - о встрече с болельщиками
Фото: Instagram
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями после автограф-сессии с болельщиками в Торонто.
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"Встреча с нашими в Канаде — больше, чем просто событие. Это о связи, которая не прерывается ни войной, ни расстоянием.
Имели возможность пообщаться с украинской диаспорой в Торонто во время выставки "Украинский футбол: Игра продолжается".
Спасибо, что болеете, помните и всегда рядом. Вместе сильнее", — написал Судаков в своем Instagram.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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