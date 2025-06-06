Известно, кто будет комментировать матч сборной Украины против Канады

Уже в эту субботу, 7 июня сборная Украины проведет первую игру на товарищеском турнире Canadian Shield. Подопечные Сергея Реброва сыграют против хозяев Канады на стадионе BMO Field. Матч начнется в 22:30 по Киеву.

Поединки национальной команды покажет медиасервис MEGOGO на OTT-платформе по подписке "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL" и бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

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Матч Канада – Украина прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Кравченко. В 21:30 начнется аналитическая студия с ведущими Александрой Кучеренко и Владимиром Кобельковым. Их гостями будут экс-игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Посмотреть игру на платформе MEGOGO можно в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Первый" и на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Добавим, 10 июня подопечные Сергея Реброва проведут второй и заключительный матч турнира Canadian Shield со сборной Новой Зеландии. Стартовый свисток прозвучит в 23:50 по киевскому времени.

Сборная Украины во второй раз в истории сыграет с Канадой. Дебютный матч 8 октября 2010 года в Киеве завершился ничейным результатом (2:2). Тогда как с Новой Зеландией "сине-желтые" встретятся впервые.