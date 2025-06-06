  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Яремчук - о встрече с украинцами в Канаде: Снова почувствовал себя дома

В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яремчук - о встрече с украинцами в Канаде: Снова почувствовал себя дома

Национальная сборная Украины

Игроки сборной Украины встретились с болельщиками в Торонто

Яремчук - о встрече с украинцами в Канаде: Снова почувствовал себя дома

Фото: Instagram

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о впечатлениях от встречи с болельщиками на автограф-сессии в музее футбола в Торонто.

Читайте такжеСудаков: Встреча с нашими в Канаде - больше, чем просто событие

"Встретился с украинцами в Канаде — и снова почувствовал себя дома. Наша диаспора — это пример единства, достоинства и большой любви к Украине", — написал Яремчук в своем Instagram.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в Торонто в рамках товарищеского турнира Canadian Shield украинская команда проведет два матча: 7 июня сине-желтые сыграют с хозяевами — командой Канады, а 10 числа — с Новой Зеландией.

По теме
yellow-arrow
Известно, кто будет комментировать матч сборной Украины против Канаді
yellow-arrow
Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
yellow-arrow
Судаков: Встреча с нашими в Канаде - больше, чем просто событие
Украина Национальная сборная Украины Роман Яремчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости