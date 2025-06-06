Яремчук - о встрече с украинцами в Канаде: Снова почувствовал себя дома

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о впечатлениях от встречи с болельщиками на автограф-сессии в музее футбола в Торонто.

"Встретился с украинцами в Канаде — и снова почувствовал себя дома. Наша диаспора — это пример единства, достоинства и большой любви к Украине", — написал Яремчук в своем Instagram.

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Напомним, что в Торонто в рамках товарищеского турнира Canadian Shield украинская команда проведет два матча: 7 июня сине-желтые сыграют с хозяевами — командой Канады, а 10 числа — с Новой Зеландией.