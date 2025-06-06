Канада – Украина. Где и когда смотреть трансляцию матча турнира Canadian Shield

Уже в эту субботу, 7 июня сборная Украины начнет участие в товарищеском турнире Canadian Shield. Подопечные Сергея Реброва встретятся с хозяевами - командой Канады на стадионе BMO Field.

Сине-желтые сыграют с канадцами во второй раз в своей истории. Первый поединок состоялся 8 октября 2010 года в Киеве и завершился ничейным результатом (2:2).

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Начало встречи - в 22:30 по Киеву. Посмотреть игру на платформе MEGOGO можно в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол 1" и на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

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