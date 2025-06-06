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Канада – Украина. Где и когда смотреть трансляцию матча турнира Canadian Shield

Национальная сборная Украины

Канада – Украина: Где и когда смотреть онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.06.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Канада – Украина. Где и когда смотреть трансляцию матча турнира Canadian Shield

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Уже в эту субботу, 7 июня сборная Украины начнет участие в товарищеском турнире Canadian Shield. Подопечные Сергея Реброва встретятся с хозяевами - командой Канады на стадионе BMO Field.

Сине-желтые сыграют с канадцами во второй раз в своей истории. Первый поединок состоялся 8 октября 2010 года в Киеве и завершился ничейным результатом (2:2).

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Начало встречи - в 22:30 по Киеву. Посмотреть игру на платформе MEGOGO можно в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол 1" и на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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