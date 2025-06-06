Канада - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию международного матча

Первое противостояние для "сине-желтых" в рамках товарищеского турнира "Canadian Shield". Первым соперником национальной сборной Украины под руководством Сергея Реброва в этом цикле станет Канада.

Наша команда в этом матче будет представлена достаточно экспериментальным составом, поскольку определенное количество основных исполнителей по разным причинам не попало в обойму, а другая часть - готовится к молодежному чемпионату Европы.

Ранее украинцы и канадцы встречались только один раз - еще во времена игровой карьеры Андрея Шевченко. Тогда в октябре 2010 года "кленовые" и "сине-желтые" расписали результативную ничью 2:2.

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Стартовый свисток матча между сборными Канады и Украины прозвучит в 22:30 по киевскому времени, в субботу 7-го июня. Встреча пройдет в канадском Торонто, на арене "БМО Филд".

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