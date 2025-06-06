  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Канада - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию международного матча

В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Канада - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию международного матча

Национальная сборная Украины
Обновлено

Поединок стартует в 22:30 по киевскому времени

Канада - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию международного матча

Sergei Chuzavkov

Новина українською

Первое противостояние для "сине-желтых" в рамках товарищеского турнира "Canadian Shield". Первым соперником национальной сборной Украины под руководством Сергея Реброва в этом цикле станет Канада.

Наша команда в этом матче будет представлена достаточно экспериментальным составом, поскольку определенное количество основных исполнителей по разным причинам не попало в обойму, а другая часть - готовится к молодежному чемпионату Европы.

Ранее украинцы и канадцы встречались только один раз - еще во времена игровой карьеры Андрея Шевченко. Тогда в октябре 2010 года "кленовые" и "сине-желтые" расписали результативную ничью 2:2.

Favbet
2.23
3.80
3.40
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Стартовый свисток матча между сборными Канады и Украины прозвучит в 22:30 по киевскому времени, в субботу 7-го июня. Встреча пройдет в канадском Торонто, на арене "БМО Филд".

Смотреть футбол можно будет на ОТТ-платформе Megogo:

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Смотреть матч Канада - Украина
Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Бражко: Не знаю, почему не вызвали в национальную сборную. Поеду в молодежку, поиграю там
yellow-arrow
Достойный соперник. Известен стартовый состав сборной Украины U-21 на матч против Испании
yellow-arrow
Канада - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 7.06.2025
Украина Канада Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости