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Канада - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию международного матча
Поединок стартует в 22:30 по киевскому времени
Sergei Chuzavkov
Первое противостояние для "сине-желтых" в рамках товарищеского турнира "Canadian Shield". Первым соперником национальной сборной Украины под руководством Сергея Реброва в этом цикле станет Канада.
Наша команда в этом матче будет представлена достаточно экспериментальным составом, поскольку определенное количество основных исполнителей по разным причинам не попало в обойму, а другая часть - готовится к молодежному чемпионату Европы.
Ранее украинцы и канадцы встречались только один раз - еще во времена игровой карьеры Андрея Шевченко. Тогда в октябре 2010 года "кленовые" и "сине-желтые" расписали результативную ничью 2:2.
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Стартовый свисток матча между сборными Канады и Украины прозвучит в 22:30 по киевскому времени, в субботу 7-го июня. Встреча пройдет в канадском Торонто, на арене "БМО Филд".
Смотреть футбол можно будет на ОТТ-платформе Megogo:
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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