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Канада - Украина: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом первого матча Canadian Shield?

Национальная сборная Украины
Обновлено

Канада - Украина - 7.06.2025 - прогноз букмекеров

Канада - Украина: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом первого матча Canadian Shield?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва начнет июньский цикл товарищеским матчем против национальной команды Канады. "Красные" на правах хозяина "мундиаля" уже завоевали право сыграть на предстоящем ЧМ. Нам же только нужно пройти этот путь.

До этого данные сборные пересекались на футбольном поле только один раз - в далеком 2010-м году. Ожидаемо, что та встреча тоже прошла в контрольном формате. Тогда канадцы и украинцы расписали мировую - со счетом 2:2. Этот же поединок пройдет под эгидой товарищеского турнира Canadian Shield.

Ребров привез в Канаду неосновную обойму. Часть лидеров пропускает этот сбор, другая категория футболистов - готовится к молодежному Евро. Поэтому, стоит ожидать различных тактических экспериментов.

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2.23
3.80
3.40
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Таким образом, букмекерская контора "FAVBET" не выделяет явного фаворита этого противостояния. При этом незначительное преимущество именно на стороне хозяев поединка. На триумф канадцев коэффициент в размере 2.12. В свою очередь, как потенциальная победа украинцев оценивается в 3.40.

Эксперты FAVBET дают такой прогноз на футбол Канада - Украина в рамках Canadian Shield: победа Канады - 2.23; ничья - 3.48; победа Украины - 3.40. Смотрите линию FAVBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Ставь на своих!

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