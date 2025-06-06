Левченко: Проблема сборной Украины в том, что нас шатает. Такие поражения, как от Бельгии, морально ломают футболистов

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался о ситуации в нашей национальной команды после матчей в Лиге наций и поделился ожиданиями о т отбора к ЧМ-2026.

– Евгений, какие выводы нужно сделать или уже сделаны сборной Украины после мартовских поражений от бельгийцев в Лиге наций?

– Наша проблема в том, что нас шатает. После великолепного матча зачастую следует провал. И матчи с Бельгией это красноречиво показали. Я был на ответной игре в Генке, но так и не понял, в каком ключе сборная Украины собиралась действовать. А вот, чтобы весь поединок просидеть в глухой обороне и добиться положительного результата, такое случается крайне редко. Подобные поражения морально ломают футболистов. И все приходится выстраивать заново. И когда команда проигрывает в таком ключе, когда по тебе проходятся катком, для болельщиков все это воспринимается очень болезненно. Такие поражения отбрасывают нас в прошлое.

Поэтому в двух предстоящих матчах в Канаде против хозяев и Новой Зеландией у Сергея Реброва будет шанс попробовать наработать новые связи, возможно, проверить какую новую модель игры, поскольку уже не за горами старт в отборочном турнире ЧМ-2026, где давление будет совсем другим.

– Не могу вас не спросить о будущем отборочном турнире чемпионата мира, который стартует в сентябре. Франция, Исландия, Азербайджан. Каковы наши шансы в этой компании?

– Это сложная отборочная группа. Мы знаем, как Франция может переключаться. У них огромный потенциал и это однозначный фаворит нашего квартета. У французов два равноценных состава, что дает возможность главному тренеру по максимуму варьировать исполнителями.

Что касается Азербайджана, то эта сборная, если честно, меня не впечатлила. Они провалили последнюю Лигу наций, причем, в третьем по силе дивизионе. Но никогда не стоит недооценивать такого соперника. Украина обязана обыгрывать данного оппонента.

У Исландии совсем недавно был сумасшедший подъем в футболе, но потом случился спад. И сейчас видно, что в стране не все хорошо в плане выступлений национальной команды. Их штормит, они могут выдать хороший матч, а потом провалить игру. Поэтому сборной Украины нужно быть к этому готовыми.

Если смотреть глобально, то я думаю, что мы будем сильнее Азербайджана и Исландии, а вот по сборной Франции у меня есть вопросы. Очень хочется надеяться, что нам удастся навязать авторитетному сопернику свою игру, а там, может, и за положительный результат зацепимся (улыбается).