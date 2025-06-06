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Бражко: Не знаю, почему не вызвали в национальную сборную. Поеду в молодежку, поиграю там

Национальная сборная Украины
Обновлено

Хавбек поехал в молодежную сборную, а не в национальную

Бражко: Не знаю, почему не вызвали в национальную сборную. Поеду в молодежку, поиграю там

uaf.ua

Новина українською

Опорник "Динамо" Владимир Бражко прокомментировал свой вызов в молодежную сборную Украины на Евро-2025, а не в национальную команду на товарищеский турнир в Канаде.

"Насколько ощущаю себя восстановленным после травмы? На 100%. Почему не вызвали во взрослую сборную? Не знаю. Это решение тренера. Моя задача – играть в футбол. Поеду в молодежку, поиграю там. Такой период, нужно через это пройти, чтобы потом с новыми силами попасть снова в сборную.

Мне вызовы в молодежную сборную и национальную очень важны. Каждый матч за каждую сборную очень важен, это как новый вызов для меня. Конечно, хочется и там, и там выступать хорошо. И надеюсь, уже на следующий вызов я буду в национальной сборной. Буду все делать для этого.

Не хочу сравнивать молодежную сборную на Евро-2023 и Евро-2025, потому что и на том чемпионате у нас был очень сильный состав. И сейчас по игрокам очень сильный состав.

Надеюсь, у нас все будет хорошо – у нас хорошие игроки. Не хочу никого выделять, потому что лидер должен быть в команде. Если мы будем как один организм, надеюсь, все будет хорошо", - сказал Бражко.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Михаил Черныш
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