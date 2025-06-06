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Достойный соперник. Известен стартовый состав сборной Украины U-21 на матч против Испании

Национальная сборная Украины
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Достойный соперник. Известен стартовый состав сборной Украины U-21 на матч против Испании

Фото Анатолія Репіна - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 июня, молодежная сборная Украины U-21, которая проводит свой учебно-тренировочный сбор в Испании, проведет товарищеский матч с хозяевами – испанцами.

Матч начнется в 21:30, и уже известны стартовые составы команд.

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Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Козык, Роман, Бражко, Рубчинский, Очеретько, Брагару, Волошин, Ванат

Запасные: Ермаков, Крапивцов, Крупский, Квасница, Вьюнник, Салюк, Батагов, Яцык, Велетень, Царенко

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча Испания U-21– Украина U-21.

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